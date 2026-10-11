اشتداد حالة عدم الاستقرار الجوي الأحد وتحذيرات من السيول جنوبا

خبرني - يُتوقع أن يشتد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على الأردن، الأحد، مع هطل زخات غزيرة من المطر لفترات قصيرة، خصوصا في المناطق الجنوبية والشرقية والوسطى، بما فيها مدينة العقبة، مصحوبة بالرعد والبرق وتساقط حبات البرَد أحيانا، وسط تحذيرات من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

وقال المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية طارق الشرعان، لـ"المملكة"، إنّ الحالة الجوية يُتوقع أن تبلغ ذروتها بعد ظهر الأحد وخلال ساعات العصر، مع استمرار تأثيرها حتى الاثنين، مشيرا إلى أن صور الأقمار الصناعية والرادار أظهرت غيوما ركامية ورعدية تتحرك من جنوب المملكة باتجاه الشمال الشرقي، ترافقت مع أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة في أجزاء من الطفيلة والكرك وشرق معان.

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يُحتمل هطل زخات من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط على فترات مع هبّات قوية أحيانا، مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وحذر الشرعان من الاقتراب من مجاري السيول والمناطق المنخفضة، داعيا إلى توخي الحذر في أثناء العواصف الرعدية.

وليلا، يكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر في أجزاء من جنوب المملكة وشرقها وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، قد تكون غزيرة لفترة قصيرة في المناطق الشرقية ومصحوبة بالرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان الأحد بين 29-18 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 27-16، وفي المرتفعات الشمالية 25-14، وفي مرتفعات الشراة 24-13، وفي مناطق البادية 32-19، وفي مناطق السهول 28-17، وفي الأغوار الشمالية 35-19، وفي الأغوار الوسطى 34-22، وفي الأغوار الجنوبية 35-26، وفي البحر الميت 33-24، وفي خليج العقبة 34-25 درجة مئوية.

- البلديات ترفع درجة الاستعداد والأشغال تجهز فرقا ميدانية

وفي إطار الاستعدادات للتعامل مع الحالة الجوية، وجّه نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وليد المصري البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية إلى رفع درجة الاستعداد القصوى، خصوصا في المناطق الشرقية والجنوبية.

وأكد المصري ضرورة متابعة تقارير نظام الإنذار المبكر، والتنسيق المستمر مع الحكام الإداريين والدفاع المدني والجهات المعنية للتعامل مع أي طارئ قد ينجم عن الهطولات المطرية، داعيا إلى تحذير المواطنين، ولا سيما القاطنين بالقرب من الأودية ومالكي المواشي، من مخاطر السيول المحتملة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة إنّ الفرق الميدانية والآليات ستبقى على أهبة الاستعداد في محافظات الجنوب على مدار الساعة خلال اليومين المقبلين، للتعامل مع أي طارئ تفرضه الحالة الجوية.

وأوضح المحارمة، لـ"المملكة"، أنّ الوزارة جهزت 108 فرق ميدانية تضم 138 آلية، إضافة إلى 200 آلية من القطاع الخاص موضوعة تحت الطلب، ليصل إجمالي الآليات المتاحة إلى 338 آلية.

وأشار إلى أن الأمطار التي شهدتها المملكة خلال الساعات الماضية لم تستدعِ تدخلا ميدانيا، رغم غزارتها في بعض مناطق الجنوب.

وأضاف أن الوزارة نفذت خلال الصيف عشرات المشاريع المتعلقة بتصريف مياه الأمطار، من بينها 8 مشاريع كبرى في مواقع شهدت أضرارا خلال الموسم المطري الماضي، مؤكدا استمرار متابعة مجاري السيول والأودية والعبّارات لضمان جاهزيتها للتعامل مع الهطولات المتوقعة.

- تحذيرات من السيول المفاجئة والانزلاق على الطرق

وجددت مديرية الأمن العام دعوتها المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي، محذرة من خطر تشكل السيول المفاجئة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، والانزلاق على الطرق نتيجة الهطولات المطرية.

وشددت المديرية على ضرورة توخي الحذر في أثناء القيادة، خصوصا على الطرق الخارجية وفي المناطق التي تشهد أمطارا أو غبارا، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والمناطق المنخفضة، ولا سيما في جنوب المملكة وشرقها.

ودعت إلى عدم المجازفة بعبور مجاري السيول تحت أي ظرف، والابتعاد عن الأماكن المكشوفة في أثناء العواصف الرعدية والبرق، والالتزام بالإرشادات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة.

وأكدت ضرورة الاتصال برقم الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة للإبلاغ عن أي حوادث أو حالات تستدعي تدخل فرق الطوارئ.

بدوره، دعا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إلى اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة خلال حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة، والالتزام بإرشادات السلامة لتجنب المخاطر الناجمة عن الأمطار الغزيرة والغبار.

وشدد المركز على ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية ومناطق تشكل السيول والمناطق المنخفضة، وتجنب الاقتراب من الوديان ومواقع تجمع المياه خشية السقوط فيها.

كما دعا إلى توخي الحيطة والحذر في أثناء القيادة في المناطق التي تشهد غبارا كثيفا بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية، والتأني على الطرق المتوقع أن تشهد هطولات غزيرة من المطر.

وحذر المركز من المجازفة بقطع الطرق، سواء سيرا على الأقدام أو بالمركبات، في حال ارتفاع منسوب المياه فيها، مؤكدا أهمية الالتزام بتعليمات الجهات المختصة حفاظا على السلامة العامة.

- استمرار عدم الاستقرار الجوي الاثنين

ويستمر تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة، الاثنين، مع طقس معتدل في أغلب المناطق، وفرص لهطل زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، قد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد والبرق وتساقط حبات البرَد، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وتتحول مساء إلى شمالية غربية.

وليلا، يكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر في أجزاء محدودة من شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

وتشير توقعات إدارة الأرصاد الجوية إلى عودة الأجواء الخريفية المعتدلة، الثلاثاء، حيث يكون الطقس معتدلا بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. وليلا، يكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.

ويستمر الطقس الخريفي المعتدل، الأربعاء، في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة، فيما تسود أجواء لطيفة ليلا في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.