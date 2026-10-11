وفاة الأردني محمد البرقاوي إثر استهداف مطار الملك خالد بالرياض

خبرني - توفي المواطن الأردني محمد حسين البرقاوي، إثر الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، السبت، وأسفر عن إصابة أربعة أردنيين آخرين، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين فجر الأحد.

وقال شهود عيان لـ"خبرني" إن الشاب الراحل كان يتمتع بسيرة طيبة وحسن سلوك، مشيرين إلى أنه كان يحظى بمحبة وتقدير من عرفوه.

ونعى عدد كبير من أصدقاء البرقاوي وأقاربه الفقيد، معربين عن حزنهم لوفاته، ومستذكرين أخلاقه الطيبة وحسن تعامله مع الآخرين، وداعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قد أعلنت، فجر الأحد، وفاة مواطن أردني وإصابة أربعة آخرين جراء الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، أن الوزارة، من خلال مديرية العمليات والسفارة الأردنية في الرياض، تتابع أوضاع المصابين بالتنسيق مع السلطات السعودية المختصة، لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، إلى جانب استكمال الإجراءات المتعلقة بنقل جثمان الفقيد إلى الأردن.

وبيّن المجالي أن السفير الأردني في الرياض زار المصابين للاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مشيراً إلى أن مواطنين اثنين غادرا المستشفى، فيما لا تزال مواطنتان تتلقيان العلاج.

وجدد المجالي إدانة الأردن للاعتداءات التي تشنها جماعة الحوثي على السعودية، مؤكداً تضامن المملكة معها في حماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أعرب عن تعازي وزارة الخارجية لأسرة الفقيد، متمنياً الشفاء العاجل للمصابتين، ومثمناً تعاون السلطات السعودية في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين الأردنيين.