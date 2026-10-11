"عشماوي وصل".. محمد رمضان ينشر أول صورة من مسلسله الجديد

خبرني - عاد الفنان المصري محمد رمضان إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب استمر 3 أعوام، كاشفاً عن أول صورة من مسلسله الجديد "عشماوي"، الذي يستعد للمنافسة في موسم دراما رمضان المقبل.

أول ظهور لشخصية "خليفة"

ونشر رمضان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" السبت أول صورة من العمل، كاشفاً ملامح الشخصية التي يجسدها، بعد فترة من التشويق والترقب حول المشروع.

فيما يؤدي الفنان شخصية "خليفة"، وهو منفذ لأحكام الإعدام، وهي المهنة التي استُلهم منها اسم المسلسل.

إطلالة مختلفة للمرة الأولى

كما ظهر رمضان في الصورة بإطلالة غير معتادة، حيث بدا حليق الرأس بالكامل مع شارب كثيف، في تغيير لافت يقدمه للمرة الأولى ضمن مسيرته الفنية.

فيما علّق على الصورة قائلاً إن "عشماوي وصل"، معلناً بذلك الظهور الأول للشخصية بالتزامن مع انطلاق تصوير العمل.

قصة "عشماوي"

هذا ويحمل المسلسل توقيع الكاتب محمد إسماعيل أمين، بينما يتولى الإخراج بيتر ميمي. وتدور أحداثه حول أزمة تواجه عائلة البطل بعد تورط أحد أفرادها في قضية معقدة، ما يضع الأسرة أمام سلسلة من التحديات والصراعات.

يشار إلى أن هذه أول بطولة تلفزيونية لرمضان منذ مسلسل "جعفر العمدة" الذي عُرض عام 2023، قبل غيابه عن المنافسة في المواسم الرمضانية اللاحقة.