قوات التحالف: الاعتداء على مطار الملك خالد بالرياض يرتقي إلى جريمة حرب

خبرني - قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اللواء الركن تركي المالكي، فجر الأحد، إنّ الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته الميليشيا الحوثية، السبت، على إحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، بحسب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

واعتبر المالكي، في بيان، أن ما فعلته الميليشيا الحوثية فعل شنيع يتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على هذا الاعتداء الإرهابي بحزم، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، أعلنت وفاة 12 شخصا على الأقل وإصابة 309 آخرين في هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الاعتداء أدى إلى وفاة 12 شخصًا، من بينهم 4 سعوديين، وشخصان من الجنسية البنغلاديشية، وشخص من كل من الجنسيات "الأردنية والأميركية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية."