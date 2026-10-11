وفاة وإصابة 4 أردنيين جراء الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض

خبرني - ‏أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، فجر الأحد، وفاة أردني وإصابة 4 مواطنين أردنيين نتيجة الاعتداء الغاشم على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض السبت.

‏وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، أنّ الوزارة من خلال مديرية العمليات والسفارة الأردنية في الرياض تتابع أوضاع المواطنين المصابين بالتنسيق مع السلطات السعودية المعنية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتوفير كل ما يحتاجونه من مساعدة وإسناد، وكذلك تأمين نقل جثمان الفقيد رحمه الله إلى المملكة.

‏وبيّن أنّ السفير الأردني في الرياض زار المصابين للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والوقوف على احتياجاتهم. وأوضح أنّ مواطنَين غادرا المستشفى وأنّ مواطنتَين ما تزالان في المستشفى لتلقي العلاج، وأنّ السفارة ستواصل متابعة أوضاعهما وتقديم كل أشكال المساعدة والإسناد اللازمين لهما.

‏وجدّد المجالي إدانة الأردن الاعتداءات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة والمدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية فيها، وتضامن الأردن المطلق مع السعودية، ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

‏وثمّن جهود السلطات السعودية وتعاونها في تقديم العناية والرعاية الطبية للمواطنين الأردنيين المصابين.

‏وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لأُسرة المتوفى، سائلًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابتين.