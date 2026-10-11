بينهم أردني.. وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين في هجوم على مطار بالرياض

خبرني - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، منتصف ليلة السبت الأحد، وفاة 12 شخصا على الأقل وإصابة 309 آخرين في هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الاعتداء أدى إلى وفاة 12 شخصًا، من بينهم 4 سعوديين، وشخصان من الجنسية البنغلاديشية، وشخص من كل من الجنسيات "الأردنية والأميركية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية."

وأضافت أن 309 أشخاص آخرين أُصيبوا، ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات ومن بينهم إصابات حرجة.

كما اسفر الاعتداء على أضرار مادية يجرى حصرها.

وأعلنت السلطات السعودية، تعليق العمليات التشغيلية في مطار الرياض بعد تعرّضه "لاعتداء" أسفر عن وقوع إصابات.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني "تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاعتداء عصر اليوم السبت... وذلك في ظل استمرار الاعتداءات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران المدني بالمملكة."

وتأتي الحادثة بعد هجمات استهدفت مطارات سعودية خلال الأسبوع، إذ أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية مقتل 3 أشخاص في هجومين استهدفا مطار الملك خالد الخميس، بعد مقتل 3 آخرين في هجمات طالت المطار ومطار أبها الثلاثاء والأربعاء.