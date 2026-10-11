مكوّن في اللحوم الحمراء قد يرفع خطر السكري 63%.. دراسة تكشف المفاجأة

خبرني - أظهرت دراسة حديثة أن أحد المكونات الموجودة بصورة طبيعية في اللحوم الحمراء قد يكون جزءاً من التفسير وراء ارتباط تناولها بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وفق نتائج أولية قدمها باحثون في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة السكري في ميلانو.

ويركز البحث على مركب سكري يُعرف باسم N-glycolylneuraminic acid (Neu5Gc)، تنتجه معظم الثدييات ويمكن العثور عليه في بعض الأطعمة، خصوصاً اللحوم الحمراء مثل لحوم الأبقار والأغنام، وبدرجة أقل في منتجات الألبان.



ارتفاع خطر السكري

حلل الباحثون بيانات 89,953 بالغاً شاركوا في دراسة "NutriNet-Santé" الفرنسية، وكان متوسط أعمارهم 42 عاماً، فيما شكلت النساء 79% من المشاركين. ولم يكن أي منهم مصاباً بالسكري من النوع الثاني أو السرطان عند بدء الدراسة.

وخلال فترة متابعة بلغ متوسطها 7.2 سنة، أصيب 966 مشاركاً بالسكري من النوع الثاني. وكان الأشخاص الذين ينتمون إلى أعلى فئة من استهلاك Neu5Gc المستمد من اللحوم أكثر عرضة للإصابة بالمرض بنسبة 63% مقارنة بمن كانوا في أدنى فئة، بينما ارتفع الخطر بنسبة 41% لدى الفئة الثانية من حيث الاستهلاك.

هل يكون الالتهاب هو حلقة الوصل؟

يقترح الباحثون أن الالتهاب المزمن قد يكون أحد التفسيرات المحتملة لهذه العلاقة. فعندما يدخل Neu5Gc إلى أنسجة جسم الإنسان، يتعرف الجهاز المناعي عليه باعتباره مادة غريبة، ما يدفعه إلى إنتاج أجسام مضادة ضده. وقد يؤدي التعرض المتكرر إلى تنشيط مناعي مستمر منخفض الدرجة، وهي عملية تُعرف باسم "xenosialitis".

ويُعتقد أن الالتهاب المزمن يمكن أن يؤدي دوراً في مقاومة الإنسولين وتطور السكري من النوع الثاني، لكن الباحثين يؤكدون أن هذا التفسير لا يزال فرضية تحتاج إلى مزيد من الاختبار.

النتيجة لا تعني أن اللحوم تسبب السكري

وتصبح الصورة أكثر تعقيداً عند النظر إلى كمية اللحوم الحمراء نفسها. فقد ضعفت العلاقة بين Neu5Gc والسكري ولم تعد ذات دلالة إحصائية بعد تعديل النتائج وفق إجمالي استهلاك اللحوم الحمراء.

وهذا يعني أن الدراسة لا تستطيع إثبات أن Neu5Gc وحده مسؤول عن زيادة الخطر، إذ تحتوي اللحوم الحمراء أيضاً على مكونات أخرى قد تؤثر في خطر الإصابة بالسكري، من بينها الحديد الهيمي ومكونات غذائية أخرى. كما لم يجد الباحثون ارتباطاً مهماً بين Neu5Gc القادم من منتجات الألبان والسكري.

نتائج أولية

يؤكد الباحثون أن الدراسة رصدية وأولية ولم تخضع بعد لمراجعة علمية مستقلة، ولذلك لا يمكنها إثبات أن Neu5Gc أو اللحوم الحمراء تسبب السكري.

ويخطط الباحثون مستقبلاً لدراسة تفاعل Neu5Gc مع مكونات أخرى في اللحوم، وقياس الأجسام المضادة المرتبطة به، إلى جانب بحث ما إذا كان استبدال اللحوم الحمراء بمصادر بروتين أخرى يؤثر في خطر الإصابة بالسكري.

وبالتالي، لا تعني النتائج أن تناول اللحوم الحمراء سيؤدي حتماً إلى الإصابة بالسكري، لكنها تفتح باباً جديداً لدراسة العلاقة المحتملة بين مكوناتها وصحة التمثيل الغذائي.