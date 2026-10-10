*
الاحد: 11 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الهلال يذيق الاتحاد الخسارة الأولى.. ويستعيد الصدارة

  • 10 أكتوبر 2026
  • 23:34
الهلال يذيق الاتحاد الخسارة الأولى ويستعيد الصدارة

خبرني - حسم الهلال كلاسيكو الكرة السعودية لصالحه على حساب الاتحاد، بعدما تغلب عليه 3-2، اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورفع الهلال رصيده إلى 21 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين عن وصيفه فريق القادسية ونفس الرصيد عن غريمه التقليدي النصر، حامل لقب الموسم الماضي.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الاتحاد عند 17 نقطة في المركز الرابع.

وتقدم الهلال في الدقيقة 11 عن طريق غابرييل مارتينلي، ثم أدرك الاتحاد التعادل عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 22. وفي الدقيقة 30 سجل أولي واتكينز الهدف الثاني للهلال، ثم أضاف زميله كريسنسو سامرفيل الهدف الثالث في الدقيقة 64. ونجح الاتحاد في تقليص الفارق في الدقيقة 89، حيث سجل له ستيفن بيرجوين الهدف الثاني من ضربة جزاء.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بينهم أردني.. وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين في هجوم على مطار بالرياض
بينهم أردني.. وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين في هجوم على مطار بالرياض
  • 2026-10-11 01:07
مقتل شخصين على الأقل بهجوم على مطار الرياض
مقتل شخصين على الأقل بهجوم على مطار الرياض
  • 2026-10-11 00:37
قوات التحالف : سقوط مقذوف في محيط مطار الدمام بالسعودية
قوات التحالف : سقوط مقذوف في محيط مطار الدمام بالسعودية
  • 2026-10-11 00:17
دعوة السعوديين بالخارج المتأثرة رحلاتهم إلى التواصل مع البعثات الدبلوماسية
دعوة السعوديين بالخارج المتأثرة رحلاتهم إلى التواصل مع البعثات الدبلوماسية
  • 2026-10-10 21:53
السعودية تعلق العمليات مؤقتا في مطار الملك خالد بالرياض إثر اعتداء
السعودية تعلق العمليات مؤقتا في مطار الملك خالد بالرياض إثر اعتداء
  • 2026-10-10 20:04
وفاة 3 سعوديين وإصابة آخرين نتيجة استهداف مطار الرياض
وفاة 3 سعوديين وإصابة آخرين نتيجة استهداف مطار الرياض
  • 2026-10-10 18:48