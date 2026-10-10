الهلال يذيق الاتحاد الخسارة الأولى.. ويستعيد الصدارة

خبرني - حسم الهلال كلاسيكو الكرة السعودية لصالحه على حساب الاتحاد، بعدما تغلب عليه 3-2، اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورفع الهلال رصيده إلى 21 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين عن وصيفه فريق القادسية ونفس الرصيد عن غريمه التقليدي النصر، حامل لقب الموسم الماضي.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الاتحاد عند 17 نقطة في المركز الرابع.

وتقدم الهلال في الدقيقة 11 عن طريق غابرييل مارتينلي، ثم أدرك الاتحاد التعادل عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 22. وفي الدقيقة 30 سجل أولي واتكينز الهدف الثاني للهلال، ثم أضاف زميله كريسنسو سامرفيل الهدف الثالث في الدقيقة 64. ونجح الاتحاد في تقليص الفارق في الدقيقة 89، حيث سجل له ستيفن بيرجوين الهدف الثاني من ضربة جزاء.