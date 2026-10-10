الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك خالد الدولي في السعودية

خبرني - أدان الأردن، السبت، الاعتداء الغاشم الذي شنّته ميليشيا الحوثي واستهدف مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية ؛ انتهاكًا سافرًا لسيادة السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، وتصعيدًا خطيًرا، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن المطلق وإدانته الشديدة للاعتداء على المطار، واستمرار الاعتداءات السافرة على المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية.

كما أكّدت الوزارة تضامن الأردن المطلق مع السعودية، ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.