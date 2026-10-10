روسيا ترفع جزئيا الحظر المفروض على تصدير الديزل

خبرني - رفعت الحكومة الروسية جزئيًا للحظر المفروض على تصدير الديزل، تنفيذًا للتفاهمات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الحكومة الروسية، اليوم السبت، إنها رفعت بشكل جزئي الحظر المفروض على تصدير الديزل، وذلك تنفيذًا للتفاهمات بين الرئيسين بوتين وترامب.

ونقلت وكالة “تاس” عن الحكومة الروسية أنه “تقرر رفع جزئي للحظر المفروض على تصدير الديزل، تنفيذاً للتفاهمات بين بوتين وترامب”.

وأضافت أن “القرار يدخل حيز التنفيذ اليوم، ويسمح بضخ 500 ألف طن من الديزل في الأسواق العالمية”.