*
السبت: 10 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

روسيا ترفع جزئيا الحظر المفروض على تصدير الديزل

  • 10 أكتوبر 2026
  • 22:48
روسيا ترفع جزئيا الحظر المفروض على تصدير الديزل

خبرني - رفعت الحكومة الروسية جزئيًا للحظر المفروض على تصدير الديزل، تنفيذًا للتفاهمات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الحكومة الروسية، اليوم السبت، إنها رفعت بشكل جزئي الحظر المفروض على تصدير الديزل، وذلك تنفيذًا للتفاهمات بين الرئيسين بوتين وترامب.

ونقلت وكالة “تاس” عن الحكومة الروسية أنه “تقرر رفع جزئي للحظر المفروض على تصدير الديزل، تنفيذاً للتفاهمات بين بوتين وترامب”.

وأضافت أن “القرار يدخل حيز التنفيذ اليوم، ويسمح بضخ 500 ألف طن من الديزل في الأسواق العالمية”.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

هيئة بحرية بريطانية: توجيه عدة سفن قبالة رأس الخيمة في الإمارات لمغادرة مواقع رسوها
هيئة بحرية بريطانية: توجيه عدة سفن قبالة رأس الخيمة في الإمارات لمغادرة مواقع...
  • 2026-10-10 23:04
كيف توزع راتبك بين الادخار والاستثمار والإنفاق؟
كيف توزع راتبك بين الادخار والاستثمار والإنفاق؟
  • 2026-10-10 22:20
5.386 مليون دينار إيرادات بلدية جرش الكبرى منذ بداية العام
5.386 مليون دينار إيرادات بلدية جرش الكبرى منذ بداية العام
  • 2026-10-10 21:04
5.977 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 9 أشهر
5.977 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 9 أشهر
  • 2026-10-10 11:48
موجودات صندوق الضمان ترتفع إلى 20.1 مليار دينار بنمو 8%
موجودات صندوق الضمان ترتفع إلى 20.1 مليار دينار بنمو 8%
  • 2026-10-10 11:46
ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالأردن اليوم السبت
ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالأردن اليوم السبت
  • 2026-10-10 10:15