*
السبت: 10 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

جاهة عشائرية كريمة من عشيرة أبو تايه إلى عشيرة الدباس - صور

  • 10 أكتوبر 2026
  • 22:34
جاهة عشائرية كريمة من عشيرة أبو تايه إلى عشيرة الدباس صور

في أجواءٍ يملؤها الاعتزاز والأصالة، وتجسيدًا لقيم الكرم والنخوة والتآخي التي تجسّدها العشائر الأردنية الأصيلة، توجّهت جاهة كريمة من أبناء عشيرة أبو تايه إلى مضارب عشيرة الدباس، لطلب يد كريمة الباشا خالد عبدالرحمن الدباس لابنهم النقيب سيف زيد مشهور زعل أبو تايه، ، حيث ترأس الجاهة وطلب باسمها معالي الدكتور إبراهيم مشهور الجازي، فيما تكرّم بالرد وإعطاء الموافقة سعادة الدكتور جمال صالح القطيشات ، وذلك بحضورٍ مهيبٍ من أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، وشيوخ ووجهاء عشائر الحويطات و العشائر الأردنية، وجمعٍ من الشخصيات الوطنية والاجتماعية الكريمة.

ألف مبارك، ودامت ديار الأردن عامرةً بالأفراح والمسرّات.، وقد تُوّجت الجاهة بالقبول.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الدكتور حسام حداد ضمن أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيراً عالميا حسب تصنيف ستانفورد
الدكتور حسام حداد ضمن أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيراً عالميا حسب تصنيف ستان...
  • 2026-10-08 19:42
الشيخ ضيف الله القلاب يهنىء ابنته الطبيبة ساجدة
الشيخ ضيف الله القلاب يهنىء ابنته الطبيبة ساجدة
  • 2026-10-08 17:20
اللواء رامي الدباس يستقبل المهنئين في ديوان عشيرة الدباس بالسلط
اللواء رامي الدباس يستقبل المهنئين في ديوان عشيرة الدباس بالسلط
  • 2026-10-07 15:12
مروة محمد العزة تطفئ شمعتها الـ 13
مروة محمد العزة تطفئ شمعتها الـ 13
  • 2026-10-06 15:52
يزن الحموري ابو تميم ..  مبارك المولود الجديد عون 
يزن الحموري ابو تميم ..  مبارك المولود الجديد عون 
  • 2026-10-06 12:53
تهنئة لقدوم المولود رشيد الشنيطي
تهنئة لقدوم المولود رشيد الشنيطي
  • 2026-10-06 12:16