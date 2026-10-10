جاهة عشائرية كريمة من عشيرة أبو تايه إلى عشيرة الدباس - صور

في أجواءٍ يملؤها الاعتزاز والأصالة، وتجسيدًا لقيم الكرم والنخوة والتآخي التي تجسّدها العشائر الأردنية الأصيلة، توجّهت جاهة كريمة من أبناء عشيرة أبو تايه إلى مضارب عشيرة الدباس، لطلب يد كريمة الباشا خالد عبدالرحمن الدباس لابنهم النقيب سيف زيد مشهور زعل أبو تايه، ، حيث ترأس الجاهة وطلب باسمها معالي الدكتور إبراهيم مشهور الجازي، فيما تكرّم بالرد وإعطاء الموافقة سعادة الدكتور جمال صالح القطيشات ، وذلك بحضورٍ مهيبٍ من أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، وشيوخ ووجهاء عشائر الحويطات و العشائر الأردنية، وجمعٍ من الشخصيات الوطنية والاجتماعية الكريمة.

ألف مبارك، ودامت ديار الأردن عامرةً بالأفراح والمسرّات.، وقد تُوّجت الجاهة بالقبول.