الإعصار سيمون يقترب من المكسيك ومخاوف من أضرار كبيرة

خبرني - تقدم الإعصار "سيمون" السبت في المحيط الهادئ متجها نحو المكسيك، حيث يهدد بالوصول إلى اليابسة بقوة هائلة.

وأشارت توقعات الأرصاد الجوية إلى احتمال تصنيفه ضمن الفئة الرابعة أو حتى الخامسة، وهي الدرجة القصوى على مقياس سافير-سيمبسون.

وتشكل سرعة "سيمون" البالغة سبعة كلم في الساعة مصدرا للقلق، فكلما تحرك الإعصار ببطء أكبر، ازداد حجم الأضرار التي قد يحدثها.

وفي مدينة بويرتو فالارتا السياحية التي تعودت هذه الأعاصير القوية، تعتزم السلطات إصدار أوامر للسكان بالاحتماء اعتبارا من الساعة الخامسة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (23:00 ت غ).

وتوقعت أحدث نشرة للمركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة أن يقترب "سيمون" من المنطقة خلال ليلة السبت أو في وقت مبكر صباح الأحد.

وصباح السبت، ظل الجو غائما والبحر هادئا نسبيا، وساد هدوء بين السكان، حسبما رصد فريق وكالة فرانس برس.

وانصرف التجار في بويرتو فالارتا إلى رصف أكياس الرمل وتحصين الأبواب والنوافذ لحماية متاجرهم.

واستذكر هوغو غونزاليس (48 عاما) مرور الإعصار "كينا" الذي دمر الكورنيش البحري؛ وتسبب بمصرع أربعة أشخاص عام 2002، مسترجعا أيضا مشهد السيارات وهي تطفو في الشارع أثناء قيامه بتعبئة أكياس الرمل.

واجتمعت السلطات الجمعة في منشآت تابعة للبحرية في بويرتو فالارتا، حيث كان عشرات من عناصر البحرية يستعدون للانضمام إلى فرقة طوارئ مجهزة بآليات لإزالة الأنقاض، إضافة إلى وحدة جوالة لمعالجة مياه الشرب.

ويتوقع الخبراء موسم أعاصير أكثر شدة، بسبب ظاهرة "إل نينيو" المناخية التي تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة مياه المحيط الهادئ.