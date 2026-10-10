الإدارة المحلية: 57 مليون دينار لمعالجة البؤر الساخنة استعدادا للموسم المطري

خبرني - أكّد الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية، محمد العموش، السبت، أن الوزارة بدأت مبكرا استعداداتها للموسم المطري، من خلال توجيه البلديات إلى تنظيف مجاري الأودية وتوسعتها، وتنظيف العبارات ومجاري تصريف مياه الأمطار، إلى جانب تنفيذ مشاريع لمعالجة البؤر الساخنة التي تضررت خلال الموسم المطري الماضي.

وقال العموش، لـ "المملكة"، إنّ الوزارة وجهت البلديات إلى رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة خلال الأيام المقبلة، نظرا إلى أن هذه الحالات غالباً ما تصاحبها كميات كبيرة من الأمطار خلال فترات زمنية قصيرة، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في مجاري الأودية والعبارات.

وأضاف أن الوزارة، ومن خلال فرق التفتيش التابعة لها، وبالتوجيه المباشر من وزير الإدارة المحلية، وجهت رؤساء لجان البلديات في مختلف مناطق المملكة إلى الاستعداد لهذه الحالة الجوية، وتوعية المواطنين، ولا سيما مربي الأغنام، بضرورة الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول، والاستعداد للتعامل مع أي طارئ.

وأوضح العموش أن الوزارة تعتمد على نظام وخارطة الإنذار المبكر لديها لتحديد المناطق الأكثر عرضة للتأثر بحالة عدم الاستقرار الجوي، وإصدار التوجيهات اللازمة للبلديات.

وأشار إلى أن المناطق الجنوبية ومناطق البادية والمناطق الشرقية قد تكون الأكثر تأثراً بالحالة الجوية، مبيناً أن الوزارة وجهت البلديات إلى التركيز على هذه المناطق استناداً إلى خارطة الإنذار المبكر.

وأضاف أن الوزارة تواصل اتصالاتها مع مندوبيها ورؤساء لجان البلديات في مناطق البادية والمناطق الجنوبية، لافتاً النظر إلى أن الهطولات المطرية بدأت في تلك المناطق، وأن الأوضاع كانت، حتى وقت التصريح، تحت السيطرة وجيدة.

ووجهت البلديات إلى التنسيق مع الحكام الإداريين في المحافظات، وبالتعاون معهم، لضمان التواصل مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، بما فيها وزارة الأشغال العامة والإسكان ومديرية الأمن العام ممثلة بالدفاع المدني، ورفع مستوى التنسيق والاستعداد للتعامل مع أي طارئ.

وبيّن أن الوزارة استفادت من الدروس المستفادة من الموسم المطري الماضي، الذي شهد كميات من الهطولات في بعض المناطق، ولا سيما في مناطق جنوب المملكة، مما استدعى العمل على معالجة البؤر الساخنة التي تعرضت للأضرار.

وقال العموش، إن الوزارة عملت على تنفيذ مشاريع لمعالجة هذه المواقع، شملت إنشاء العبارات الصندوقية والعبارات الأنبوبية، ومعالجة مجاري الأودية، إلى جانب توجيه البلديات إلى تنفيذ المشاريع في وقت مبكر، خصوصاً في المناطق التي تضررت خلال الموسم المطري السابق.

وأضاف أن حجم المشاريع التي تنفذها البلديات أو نفذتها لمعالجة البؤر الساخنة يبلغ نحو 57 مليون دينار، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من آثار الهطولات المطرية والسيول، وتعزيز قدرة البنية التحتية على التعامل مع الظروف الجوية.

وفيما يتعلق بالرقابة على جاهزية البلديات، أوضح العموش أن الوزارة وجهت مبكرا فرق التفتيش ورؤساء البلديات إلى الكشف على العبارات ومجاري السيول والبؤر الساخنة، والتأكد من جاهزيتها قبل بدء الموسم المطري.

وأكد أن فرق التفتيش تعمل بالتنسيق مع رؤساء البلديات ومديري الهندسة ومجالس الخدمات المشتركة، بهدف متابعة أعمال الاستعداد والتأكد من جاهزية المواقع والمنشآت المعنية، بما يسهم في تعزيز قدرة البلديات على التعامل مع الهطولات المطرية والحد من مخاطر السيول، لا سيما في المناطق التي شهدت أضراراً خلال الموسم الماضي.