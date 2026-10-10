خرفان تحرز فضية الجائزة الكبرى للتايكواندو ومصطفى البرونزية

خبرني - تُوجت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو فادية الخرفان اليوم السبت، بالميدالية الفضية، فيما أحرز زميلها في المنتخب زيد مصطفى، الميدالية البرونزية، وذلك في اليوم الثاني من منافسات بطولة الجائزة الكبرى، المقامة في العاصمة الفرنسية باريس، والتي تُعد إحدى أهم وأقوى بطولات التايكواندو في العالم، بمشاركة أفضل 32 لاعباً ولاعبة في كل وزن.

وواصلت فادية الخرفان تألقها اللافت على الساحة الدولية، لتضيف إنجازاً جديداً إلى رصيدها، بعد أيام قليلة من تتويجها بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية، التي استضافتها مدينة ناغويا اليابانية.

ونجحت خرفان، البالغة من العمر 19 عاماً، بإحراز الميدالية الفضية ضمن منافسات وزن تحت 57 كغم، بعد تحقيقها أربعة انتصارات متتالية، لتتوج بأول ميدالية لها في تاريخ مشاركاتها ببطولات الجائزة الكبرى.

واستهلت مشوارها بالفوز على الإسبانية ألما ماريا بيريز بارادو بنتيجة 2-0 في الدور 32، قبل أن تتغلب على التونسية شيماء التومي بنتيجة 2-1 في الدور 16، وواصلت انتصاراتها بالفوز على المغربية أمينة الدحاوي بنتيجة 2-0 في الدور ربع النهائي.

وفي الدور نصف النهائي، تغلبت خرفان على الأميركية فيث ديلون بنتيجة 2-0، لتبلغ النزال النهائي، الذي خسرت فيه أمام بطلة العالم والمصنفة الأولى عالمياً البرازيلية ماريا كلارا باتشيكو، لتنهي مشاركتها متوجة بالميدالية الفضية، محققةً إنجازاً جديداً يُضاف إلى مسيرتها المتميزة.

بدوره، أحرز لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى، الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن تحت 68 كغم، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، حيث استهل مشواره بالفوز على الصربي زاركو كراييسنيك بنتيجة 2-0 في الدور 32، قبل أن يتغلب على البلغاري ستانيسلاف ميتكوف بنتيجة 2-0 في الدور 16.

وواصل مصطفى انتصاراته بالفوز على زميله في المنتخب الوطني زيد الحلواني، بنتيجة 2-0 في مواجهة أردنية خالصة بالدور ربع النهائي، بعدما بلغ الحلواني هذا الدور بتحقيقه انتصارين متتاليين.

وفي الدور نصف النهائي خسر مصطفى أمام الأوزبكي نجم الدين قاسم خوجاييف، ليُنهي مشاركته متوجاً بالميدالية البرونزية.

يُذكر أن لاعب المنتخب الوطني جعفر الداود، افتتح رصيد الأردن من الميداليات في البطولة، أمس الجمعة، بإحرازه الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن تحت 58 كغم، ليرتفع رصيد المنتخب الوطني إلى ثلاث ميداليات، بواقع فضية وبرونزيتين.