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العرسان ينقذ الفيصلي مجددا .. هدف قاتل يمنح الفيصلي صدارة الدوري

  • 10 أكتوبر 2026
  • 22:01
العرسان ينقذ الفيصلي مجددا هدف قاتل يمنح الفيصلي صدارة الدوري
فرحة العرسان بهدفه من اللقاء

خبرني  - قاد مهاجم فريق الفيصلي أحمد العرسان فريقه إلى تحقيق فوز ثمين على نظيره السلط بهدف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم على استاد عمّان الدولي، في ختام منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم.

ونجح العرسان في تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.
ورفع الفيصلي رصيده إلى 10 نقاط، لينفرد بصدارة الترتيب، فيما تجمّد رصيد السلط عند 4 نقاط، ليتراجع إلى المركز الثامن.
وفي مواجهة أخرى، فرّط الرمثا بنقطتين ثمينتين في سباق الصدارة، بعدما تعادل سلبيًا مع دوقرة، في المباراة التي جرت على استاد الملك عبدالله الثاني في منطقة القويسمة.

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