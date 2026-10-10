الملك يعزي السعودية بضحايا الاعتداءات على مطاري أبها والملك خالد

خبرني - بعث جلالة الملك عبدﷲ الثاني برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بضحايا الاعتداءات التي استهدفت مطاري أبها والملك خالد الدوليين.

وعبر جلالته، في البرقية، عن إدانته لهذه الهجمات، مؤكدا تضامن الأردن التام مع الأشقاء السعوديين والوقوف إلى جانبهم فيما يتخذونه من إجراءات لحماية أمن بلادهم وصون سيادتها.

وأعرب جلالته، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر المواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا ﷲ تبارك وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث جلالة الملك برقية مماثلة إلى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.