بالفيديو | في أولد ترافورد.. توتنهام يصدم يونايتد بعشرة لاعبين

خبرني - أهدر مانشستر يونايتد تقدمه أمام توتنهام هوتسبير، بعدما سمح لخصمه بالعودة إلى المباراة، ليحصد الفريقان نقطة واحدة في نهاية مثيرة، بالتعادل 1-1 في مواجهة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم السبت، على ملعب أولد ترافورد.

سيطر توتنهام على مجريات الشوط الأول، رغم أن مانشستر يونايتد بدأ بشكل أفضل، وكاد في الدقيقة 3، أن يحرج الشياطين الحمر في ملعبهم، ويتقدم بالهدف الأول، لكن الحارس سين لامينز تصدى لتسديدة قريبة من دومينيك سولانكي، بعد خطأ في تمريرة من ماجواير.

وواصل توتنهام ضغطه، حيث سدد لوكاس بيرجفال في الدقيقة 17، قبل أن يهدر محمد قدوس فرصة ذهبية في الدقيقة 21، حيث سدد كرة مرت بجوار القائم.

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وفي الدقيقة 50، أهدر سافيو فرصة سانحة لتوتنهام، حيث مرر كرة عرضية عبر المرمى، لكن لوك شو تدخل في اللحظة الأخيرة لإبعاد الخطر.