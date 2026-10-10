بالفيديو | في أولد ترافورد.. توتنهام يصدم يونايتد بعشرة لاعبين

خبرني - أهدر مانشستر يونايتد تقدمه أمام توتنهام هوتسبير، بعدما سمح لخصمه بالعودة إلى المباراة، ليحصد الفريقان نقطة واحدة في نهاية مثيرة، بالتعادل 1-1 في مواجهة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم السبت، على ملعب أولد ترافورد.
سيطر توتنهام على مجريات الشوط الأول، رغم أن مانشستر يونايتد بدأ بشكل أفضل، وكاد في الدقيقة 3، أن يحرج الشياطين الحمر في ملعبهم، ويتقدم بالهدف الأول، لكن الحارس سين لامينز تصدى لتسديدة قريبة من دومينيك سولانكي، بعد خطأ في تمريرة من ماجواير.
وواصل توتنهام ضغطه، حيث سدد لوكاس بيرجفال في الدقيقة 17، قبل أن يهدر محمد قدوس فرصة ذهبية في الدقيقة 21، حيث سدد كرة مرت بجوار القائم.
محاولات قريبة.. يونايتد يفاجئ سبيرز
وفي الدقيقة 50، أهدر سافيو فرصة سانحة لتوتنهام، حيث مرر كرة عرضية عبر المرمى، لكن لوك شو تدخل في اللحظة الأخيرة لإبعاد الخطر.
وفي الدقيقة 55، سجل يوري تيليمانس هدفًا ألغي بداعي التسلل، بعد أن توقف دفاع توتنهام.
وأجرى مايكل كاريك ثلاثة تغييرات في الدقيقة 59، بدخول ديوجو دالوت بدلاً من ليني يورو، وكارلوس باليبا بدلا من تيليمانس، وجوشوا زيركزي بدلا من أماد ديلو.
وفي الدقيقة 73، سجل برايان مبومو الهدف الأول لمانشستر يونايتد، بعد تمريرة من ماتيوس كونيا، الذي راوغ سافيو قبل أن يمرر الكرة لمبومو، فسدد الأخير كرة أرضية بيسراه سكنت الزاوية البعيدة.
طرد يقلب الموازين.. ولدغة سولانكي
وفي الدقيقة 78، أشهر الحكم البطاقة الحمراء إلى بنتانكور، بعد مشادة مع لوك شو، أدت إلى اشتباك جماعي بين لاعبي الفريقين.
وفي الدقيقة 87، حصل ليساندرو مارتينيز على بطاقة صفراء بعد تدخله على جيمس ماديسون.
وأسفرت الدقائق الأخيرة عن عودة مفاجئة لتوتنهام، حيث سجل دومينيك سولانكي هدف التعادل، بعد عرضية من ساندرو تونالي، ليعيد الفريق إلى المباراة.
وفي الدقيقة 90+5، أجرى كاريك تغييرين، بدخول أيدين هيفن بدلا من شو، وماركوس راشفورد بدلا من كونيا، لكن الفريق لم يتمكن من استغلال تفوقه العددي.
بهذا التعادل يواصل توتنهام معاناته في تحقيق أول فوز له هذا الموسم، بينما تمددت عقدة مانشستر يونايتد الذي حرم من الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في البريميرليج.