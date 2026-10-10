الأردن .. ذروة الحالة الجوية عصر و مساء الأحد وتنبيه من السيول المفاجئة

خبرني - تشير آخر مخرجات الخرائط الجوية في مركز طقس العرب إلى استمرار تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي يوم الأحد، بحيث يُتوقع أن تزداد فعاليتها خلال ساعات ما بعد الظهر، مع اتساع نطاق الهطولات المطرية لتشمل مناطق مختلفة من المملكة، وتكون الأمطار غزيرة أحيانًا ولفترات قصيرة، ومصحوبة بالعواصف الرعدية واحتمالية تساقط البَرَد، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية.

الأحد: اشتداد حالة عدم الاستقرار الجوي واتساع نطاق السحب الرعدية

نهارًا الاحد :

يكون الطقس مائلًا للحرارة مع ارتفاع نسب الغبار في الأجواء بحيث يكون الطقس مغبرًا بشكل عام وبنسب متفاوتة من منطقة إلى أخرى.

وتزداد كميات السحب وتنشأ حالة من عدم الاستقرار الجوي خاصة ساعات العصر والمساء وتهطل الأمطار وتكون مصحوبة بعواصف رعدية قوية في أجزاء مختلفة من المملكة وتشمل محافظتي الكرك والطفيلة ومحافظة معان. وتكون هذه الأمطار غزيرة أحيانًا في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة ومصحوبة بالعواصف الرعدية والصواعق وربما زخات البَرَد.

كما يُتوقع أن تترافق السحب الرعدية بما يُعرف برياح هابطة شديدة في مناطق وجودها، قد تصل هباتها إلى ما يتجاوز 70 كم/ساعة، ما يؤدي إلى تشكّل موجات غبارية كثيفة وعواصف رملية تنشأ في محيط السحب الرعدية.

ليل الاحد – الاثنين :

تكون الأجواء باردة نسبيًا مع ظهور السحب، مع هطول الأمطار الرعدية في العديد من المناطق بما فيها مدينة العقبة، وتكون هذه الأمطار غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالعواصف الرعدية والصواعق وربما زخات البَرَد في بعض المناطق، كما تُصحب هذه الزخات الرعدية بهبات قوية من الرياح مما يتسبب بحدوث عواصف غبارية مؤقتة في بعض المناطق الصحراوية.

الاثنين: أحوال جوية غير مستقرة على فترات متباعدة

وتكون الأجواء مائلة للحرارة بوجه عام ومغبرة بحدة متفاوتة ويستمر تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي على فترات متباعدة من اليوم، وتهطل الأمطار في مناطق مختلفة من المملكة على فترات وتكون الأمطار غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالعواصف الرعدية والصواعق وربما زخات البَرَد في بعض النطاقات الجغرافية، كما تُصحب هذه الأمطار الرعدية بهبات قوية من الرياح مما يتسبب بحدوث عواصف غبارية مؤقتة في بعض المناطق الصحراوية.

التوصيات

- الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والشعاب ومناطق تجمع المياه المعتادة خاصة في جنوب وشرق المملكة.

- ضرورة الانتباه من ذات المخاطر والابتعاد عن الأودية في المناطق الصحراوية، ويشمل ذلك قاطني بيوت الشعر.

- الانتباه أثناء المسير على الطرقات التي تشهد بدء هطول للأمطار خوفًا من الانزلاقات.

- الاحتماء داخل المباني عند حدوث الصواعق.

- الانتباه من تشكل السيول المنقولة/المفاجئة وارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق خاصة جنوب وشرق المملكة.

- الانتباه من تدني مدى الرؤية بسبب الغبار الناتج عن الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية، خاصة في المناطق الصحراوية من المملكة.

والله أعلم.