هالاند: الناس لم يعودوا يتعرفون علي

خبرني - اعترف إيرلينغ هالاند بأنه تفاجأ بحجم التفاعل الذي أثاره قراره بالتخلي عن شعره الأشقر الطويل وربطة الشعر الشهيرة قبل انطلاق الموسم الحالي، مؤكداً أن مظهره الجديد منحه قدراً أكبر من الخصوصية بعيداً عن الأضواء.

وكان مهاجم مانشستر سيتي قد فاجأ الجماهير في نهاية أغسطس الماضي عندما قرر اعتماد قصة شعر قصيرة، متخلياً عن إطلالته التي ارتبطت به خلال السنوات الأخيرة. كما حرص النجم النرويجي على التواصل مع أصدقائه عبر مكالمات فيديو لمشاهدة ردود أفعالهم على شكله الجديد.

وكشف هالاند أن أسطورة الكرة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش كان من بين أكثر المتفاجئين، إذ قال له مازحاً: "ماذا فعلت؟ ما هذا؟ هل خسرت رهاناً أم ماذا؟".

وقال هالاند: كنت أتوقع أن يثير الأمر بعض الضجة، لكنني لم أتوقع أن ينشغل العالم كله بقصة شعري الجديدة. كان الأمر مضحكاً بالفعل.

وأشار اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً إلى أن التغيير انعكس حتى على حياته اليومية، مضيفاً: "لم يعد الناس يلاحظونني كثيراً في الشارع الآن. ذلك الشعر الأشقر الجميل لم يعد موجوداً. إنه تغيير وأعتقد أنه أمر جيد".

ورغم التغيير في المظهر، لم يتأثر أداء المهاجم النرويجي داخل المستطيل الأخضر، إذ واصل تألقه مع مانشستر سيتي بتسجيله سبعة أهداف في سبع مباريات بمختلف المسابقات هذا الموسم، ليساهم في تصدر فريقه جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.