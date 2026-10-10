مقتل 9 في واقعة إطلاق نار عشوائي في بنسلفانيا الأمريكية

خبرني - أكدت السلطات الأمريكية مقتل تسعة ​أشخاص في مدينة ‌إيري بولاية بنسلفانيا، في واقعة وصفها حاكم الولاية جوش ​شابيرو بأنها "إطلاق نار ​عشوائي مأساوي".

وقالت السلطات في ⁠مدينة إيري في بيان ​اليوم السبت إن إطلاق ​النار وقع في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة ​وإن المحققين خلصوا إلى ​أن جميع القتلى سقطوا قبل ‌وصول ⁠أفراد الشرطة إلى الموقع.

وكتب شابيرو في منشور على منصة إكس صباح اليوم ​السبت "تحدثتُ ​مع ⁠رئيسة البلدية ديفلين وأكدتُ استعداد إدارتي ​لتقديم كامل الدعم ​في ⁠أعقاب واقعة إطلاق النار العشوائي المأساوي في إيري ⁠الليلة ​الماضية، والتي ​أودت بحياة تسعة من أبناء بنسلفانيا".