مقتل 9 في واقعة إطلاق نار عشوائي في بنسلفانيا الأمريكية

خبرني - أكدت السلطات الأمريكية مقتل تسعة أشخاص في مدينة إيري بولاية بنسلفانيا، في واقعة وصفها حاكم الولاية جوش شابيرو بأنها "إطلاق نار عشوائي مأساوي".
وقالت السلطات في مدينة إيري في بيان اليوم السبت إن إطلاق النار وقع في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة وإن المحققين خلصوا إلى أن جميع القتلى سقطوا قبل وصول أفراد الشرطة إلى الموقع.
وكتب شابيرو في منشور على منصة إكس صباح اليوم السبت "تحدثتُ مع رئيسة البلدية ديفلين وأكدتُ استعداد إدارتي لتقديم كامل الدعم في أعقاب واقعة إطلاق النار العشوائي المأساوي في إيري الليلة الماضية، والتي أودت بحياة تسعة من أبناء بنسلفانيا".