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مقتل 9 في واقعة إطلاق نار عشوائي في بنسلفانيا الأمريكية

  • 10 أكتوبر 2026
  • 21:20
مقتل 9 في واقعة إطلاق نار عشوائي في بنسلفانيا الأمريكية

خبرني  -  أكدت السلطات الأمريكية مقتل تسعة ​أشخاص في مدينة ‌إيري بولاية بنسلفانيا، في واقعة وصفها حاكم الولاية جوش ​شابيرو بأنها "إطلاق نار ​عشوائي مأساوي".

وقالت السلطات في ⁠مدينة إيري في بيان ​اليوم السبت إن إطلاق ​النار وقع في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة ​وإن المحققين خلصوا إلى ​أن جميع القتلى سقطوا قبل ‌وصول ⁠أفراد الشرطة إلى الموقع.

وكتب شابيرو في منشور على منصة إكس صباح اليوم ​السبت "تحدثتُ ​مع ⁠رئيسة البلدية ديفلين وأكدتُ استعداد إدارتي ​لتقديم كامل الدعم ​في ⁠أعقاب واقعة إطلاق النار العشوائي المأساوي في إيري ⁠الليلة ​الماضية، والتي ​أودت بحياة تسعة من أبناء بنسلفانيا".

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