رئيس وزراء أستراليا يهدد حبيب ابنته.. فيديو يشعل إنستغرام

خبرني - لقاء والد الحبيبة قد يربك أي شاب، لكن القلق يتضاعف عندما يكون الأب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، وتهديده له بإعادة ديونه الدراسية إذا كسر قلب ابنته.

هذه هي الفكرة التي قام عليها مشهد كوميدي شارك فيه ألبانيز، مؤدياً دور الأب الغيور الذي يستقبل حبيب ابنته للمرة الأولى، ويستخدم ملف القروض الطلابية لتحذيره من إيذاء مشاعرها.

ونشر الثنائي الكوميدي "سواغ أون ذا بيت" الفيديو على إنستغرام، بحسب موقع "ذا نايتلي" الأسترالي. أما الابنة وحبيبها فشخصيتان خياليتان، وليسا طرفين في واقعة عائلية حقيقية.

وخلال المقطع، يهمس رئيس الوزراء في أذن الشاب قائلاً: "ضع في اعتبارك أنني شديد الحرص على ابنتي، وإذا كسرت قلبها، يمكنني إعادة تفعيل ديون القروض الطلابية الخاصة بك".



تفاعل واسع

جمع المقطع مئات التعليقات وآلاف الإعجابات خلال دقائق، وأبدى متابعون دهشتهم من ظهور ألبانيز مع الثنائي في مشهد ساخر.

وكتب أحدهم: "لا أصدق أنكم نجحتم في إشراك رئيس الوزراء في مشهد كوميدي"، بينما مازح آخر قائلاً: "لم يكن ظهور رئيس الوزراء في مقطع الفيديو الخاص بكم ضمن توقعاتي على الإطلاق".

لكن المشاركة لم تعجب الجميع؛ إذ علّق أحد المتابعين: "يا للأسف، كنت معجباً بكم"، فيما تساءل آخر: "هل تحاولون خسارة المتابعين يا رفاق؟".

ويتألف الثنائي من جاك ساي وإسحاق جيبونز، ويتابعهما 1.3 مليون شخص على إنستغرام و1.6 مليون على تيك توك، بفضل مقاطعهما الساخرة عن الحياة اليومية في أستراليا.



خلفية النكتة

ويستند التهديد الكوميدي إلى قرار حكومي حقيقي؛ ففي يوليو/تموز 2025، أعلنت حكومة ألبانيز إقرار خفض الديون الدراسية بنسبة 20%، بما يشطب أكثر من 16 مليار دولار أسترالي من أرصدة أكثر من ثلاثة ملايين شخص.

وقالت الحكومة حينها إن التخفيض يعني شطب 5520 دولاراً لمن يبلغ دينه 27,600 دولار، وهو متوسط الديون الدراسية، ضمن إجراءات تستهدف تخفيف أعباء المعيشة على الطلاب والخريجين.

ومن هذا القرار استمد المشهد مفارقته: تخفيض رحّب به ملايين المقترضين يتحول، على لسان الأب الغيور، إلى ورقة ضغط على حبيب ابنته.