5.386 مليون دينار إيرادات بلدية جرش الكبرى منذ بداية العام

خبرني - بلغت إيرادات بلدية جرش الكبرى أكثر من 5.386 مليون دينار منذ بداية العام الحالي ولغاية مطلع تشرين الأول، فيما تجاوزت نفقاتها 3.155 مليون دينار، وفق رئيس لجنة البلدية محمد بني ياسين.

وقال بني ياسين، خلال لقاء عقد في المركز الثقافي بحضور أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية محمد العموش، إن الإيرادات توزعت على عدة بنود، أبرزها الدعم الحكومي والضرائب والرسوم التي تجاوزت 3.119 مليون دينار، وضريبة الأبنية والمسقفات بقيمة 718.907 ألف دينار، ورخص المهن بقيمة 618.279 ألف دينار.

وأضاف أن إيرادات رخص الأبنية بلغت 505.263 ألف دينار، وعوائد التنظيم والتعبيد والأرصفة 514.382 ألف دينار، فيما بلغت رسوم اللوحات وتصديق عقود الإيجار 23.630 ألف دينار، وإيرادات بيع فضلات البلدية 208.926 ألف دينار، والإيجارات 92.434 ألف دينار.

وأوضح بني ياسين أن البلدية خفضت نفقاتها بنسبة 25% خلال العام الحالي، مشيرا إلى أنها عملت على تصويب أوضاع 50 عاملا، وتحويل 17 عاملا من نظام المياومة إلى نظام المقطوع، إلى جانب زيادة عدد عمال الوطن من 150 إلى 201 عامل.

وفيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة، أشار إلى أن البلدية أنهت تركيب واستبدال 17,270 وحدة إنارة تقليدية بوحدات موفرة للطاقة من نوع LED، ما أسهم في خفض فاتورة الكهرباء الشهرية من نحو 120 ألف دينار إلى 65 ألف دينار.