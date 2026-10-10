مفاجأة.. فينجر مرشح لمنافسة إنفانتينو على كرسي الفيفا

خبرني - يشعر جياني إنفانتينو، بثقة متزايدة في الاحتفاظ بمنصبه رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم، في الانتخابات المنتظر إقامتها في مارس/آذار المقبل.

وكان ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي، قد أعلن نيته الترشح لولاية جديدة لرئاسة اليويفا، فيما أكد ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية، أنه لا يفكر في رئاسة الفيفا.

وذكرت صحيفة "التايمز" أن معارضي إنفانتينو لا زالوا يأملون في ظهور منافس جاد قبل الموعد النهائي لتقديم الترشيحات، في 18 نوفمبر/تشرين ثان المقبل.

ويرفض إنفانتينو، التراجع عن مساعيه للاستمرار في منصبه، رغم الفضائح المتعددة وشكاوى الأخلاقيات التي يواجهها.

ولا يعتزم فيكتور مونتالياني، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، منافسة إنفانتينو على المنصب.

في المقابل، طُرح اسم الأمير علي بن الحسين، الذي نافس إنفانتينو في انتخابات عام 2015، لكن لم يتضح ما إذا كان سيخوض السباق مجددًا.

وبحسب الصحيفة، يجري العمل على إعداد مرشح آخر لمواجهة إنفانتينو، وهو الفرنسي أرسين فينجر.

ويحظى فينجر باحترام واسع في أوساط كرة القدم العالمية، بصفته المسؤول عن تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي.