*
السبت: 10 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مفاجأة.. فينجر مرشح لمنافسة إنفانتينو على كرسي الفيفا

  • 10 أكتوبر 2026
  • 21:00
مفاجأة فينجر مرشح لمنافسة إنفانتينو على كرسي الفيفا

خبرني  - يشعر جياني إنفانتينو، بثقة متزايدة في الاحتفاظ بمنصبه رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم، في الانتخابات المنتظر إقامتها في مارس/آذار المقبل.

وكان ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي، قد أعلن نيته الترشح لولاية جديدة لرئاسة اليويفا، فيما أكد ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية، أنه لا يفكر في رئاسة الفيفا.

وذكرت صحيفة "التايمز" أن معارضي إنفانتينو لا زالوا يأملون في ظهور منافس جاد قبل الموعد النهائي لتقديم الترشيحات، في 18 نوفمبر/تشرين ثان المقبل.

ويرفض إنفانتينو، التراجع عن مساعيه للاستمرار في منصبه، رغم الفضائح المتعددة وشكاوى الأخلاقيات التي يواجهها.

ولا يعتزم فيكتور مونتالياني، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، منافسة إنفانتينو على المنصب.

في المقابل، طُرح اسم الأمير علي بن الحسين، الذي نافس إنفانتينو في انتخابات عام 2015، لكن لم يتضح ما إذا كان سيخوض السباق مجددًا.

وبحسب الصحيفة، يجري العمل على إعداد مرشح آخر لمواجهة إنفانتينو، وهو الفرنسي أرسين فينجر.

ويحظى فينجر باحترام واسع في أوساط كرة القدم العالمية، بصفته المسؤول عن تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

قطار برشلونة يواصل دهس الخصوم .. وخيتافي أحدث الضحايا
قطار برشلونة يواصل دهس الخصوم .. وخيتافي أحدث الضحايا
  • 2026-10-10 21:56
بالفيديو | في أولد ترافورد.. توتنهام يصدم يونايتد بعشرة لاعبين
بالفيديو | في أولد ترافورد.. توتنهام يصدم يونايتد بعشرة لاعبين
  • 2026-10-10 21:53
هالاند: الناس لم يعودوا يتعرفون علي
هالاند: الناس لم يعودوا يتعرفون علي
  • 2026-10-10 21:36
بالفيديو .. خطأ فادح من نوير يتسبب في أسرع هدف بتاريخ البوندسليجا
بالفيديو .. خطأ فادح من نوير يتسبب في أسرع هدف بتاريخ البوندسليجا
  • 2026-10-10 20:37
فيديو: تشيلسي يضرب بورنموث بالخمسة
فيديو: تشيلسي يضرب بورنموث بالخمسة
  • 2026-10-10 20:22
تعادل الرمثا ودوقرة في الدوري
تعادل الرمثا ودوقرة في الدوري
  • 2026-10-10 19:51