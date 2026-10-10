4 علامات تكشف عمليات الاحتيال بالذكاء الاصطناعي.. كيف تحمي نفسك؟

خبرني - أصبحت عمليات الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي واقعية إلى درجة قد تجعل حتى الأشخاص الأكثر دراية بالتكنولوجيا عرضة للوقوع ضحايا لها. ومع تطور الذكاء الاصطناعي يومًا بعد يوم، تظهر استخدامات ضارة لهذه التقنية، كما يحدث مع أي تكنولوجيا جديدة.

قد لا تنجح الحيلة التقليدية التي تدعي أن ضمان سيارتك الممتد على وشك الانتهاء في خداع كثيرين، لكن ماذا لو تلقيت مكالمة من أحد أحبائك؟ نعم، أصبح هذا الأمر واقعيًا إلى حد يثير القلق.

وخسر الأميركيون 893 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي في عام 2025، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي. وقد تكون الأرقام أسوأ في عام 2026 مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي.

هناك علامات تحذيرية عدة ينبغي الانتباه إليها عند التعامل مع أي عملية احتيال محتملة، لكن عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتطلب مزيدًا من الحذر، بحسب تقرير لموقع "Tom's Guide" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

العلامة الأولى: الاستعجال والضغط لاتخاذ قرار فوري

يُعتبر الإصرار على التصرف "فورًا" علامة واضحة على احتمال تعرضك لعملية احتيال.

فقد يتلقى قريب لك، على سبيل المثال، مكالمة من شخص يدعى أنه يتصل من المحكمة، ويخبره بأنه تغيب عن موعد استدعاء، ويهدده بإصدار مذكرة اعقتال بحقه إذا لم يقدم معلومات لتأكيد هويته، بما في ذلك رقم الضمان الاجتماعي.

قد يكون التعرض لتهديد كهذا أمرًا مخيفًا، لكن ما الذي ينبغي فعله في هذه الحالة؟ اتصل بالمحكمة مباشرة باستخدام رقم موثوق، وتحقق من صحة المعلومات.

وينطبق الأمر نفسه على أي شخص يدعي أنه يمثل جهة حكومية رسمية أو حتى أحد أفراد عائلتك. تواصل معه مباشرة عبر وسيلة اتصال موثوقة للتأكد من صحة ما يقوله.

إذا كانت المحكمة تحتاج فعلًا إلى التواصل معك بهذه السرعة، فمن المفترض أن تتمكن من التحقق من الأمر عبر قنواتها الرسمية. خذ وقتك لتقييم ما يطلبه منك الطرف الآخر، وتحقق بنفسك من المعلومات قبل اتخاذ أي إجراء.

العلامة الثانية: رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بحسابك

تُعد رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالحسابات من أكثر أساليب الاحتيال شيوعًا، وأصبحت أكثر إثارة للقلق لأنها تبدو حقيقية للغاية، لدرجة قد تدفعك إلى الشك في صحة بعض الرسائل أكثر من مرة، لأنها تبدو واقعية إلى حد يصعب معه التمييز بينها وبين الرسائل الحقيقية.

قد تتضمن هذه الرسائل تهديدًا بإغلاق حسابك أو مطالبتك بإعادة تعيين كلمة المرور، بدعوى حدوث اختراق للبيانات.

والقاعدة الأساسية هنا هي عدم النقر مطلقًا على الروابط الواردة في رسالة بريد إلكتروني لم تطلبها، أو تنزيل ملفات PDF أو مستندات مرفقة بها.

إذا كانت هناك مشكلة حقيقية في حسابك، فسجّل الدخول إليه من الموقع الرسمي للخدمة نفسها، وتحقق من طبيعة المشكلة المزعومة. وقد يكون من المفيد أيضًا إعادة تعيين كلمة المرور.

العلامة الثالثة: طلبات الدفع وتحويل الأموال

حتى إذا طلب منك أقرب أصدقائك المال، فمن المفترض أن تسأله على الأقل عن السبب. وينطبق الأمر نفسه على أي طلب تتلقاه عبر البريد العادي أو البريد الإلكتروني أو الهاتف.

أصبحت رسائل البريد الإلكتروني والأصوات المُنشأة بالذكاء الاصطناعي مقنعة للغاية، وقد يسهل إخافة الأشخاص ودفعهم إلى إرسال الأموال، سواء عبر الادعاء بأنهم تأخروا في سداد دفعة أو بأنهم مدينون بمبلغ ما، خصوصًا إذا كانوا حريصين على الالتزام بالتزاماتهم المالية.

خذ نفسًا عميقًا، ولا تنقر على أي رابط أو تكشف عن معلوماتك المالية. وإذا كنت قد تأخرت فعلًا في سداد دفعة، فتواصل مباشرة مع الجهة التي يُزعم أنك مدين لها.

تعامل مع أمورك المالية من خلال القنوات التي تستخدمها عادة، ولا تُجرِ أي معاملات عبر شخص يتواصل معك من تلقاء نفسه ويطلب منك المال.

العلامة الرابعة: المراوغة عند طرح الأسئلة

تٌعتبر التحقق من المعلومات التي تُعرض عليك أهم ما يمكنك فعله في هذه المواقف. لكن هناك علامة واضحة أخرى قد تكشف المحتالين، وهي المراوغة أو مقاومة الإجابة عن الأسئلة.

ويميل المحتالون إلى التهرب من الإجابة أو يمارسون ضغوطًا مباشرة عند محاولة طرح أسئلة للتحقق من المعلومات التي يدّعون امتلاكها.

إذا كنت تتحدث مع شخص، أو مع شيء في حالة روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي، ولا يتعاون معك عندما تطلب منه الإجابة عن أسئلة للتحقق من هويته أو صحة ادعاءاته، فمن الأفضل إنهاء التواصل معه فورًا.