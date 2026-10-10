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بالفيديو .. خطأ فادح من نوير يتسبب في أسرع هدف بتاريخ البوندسليجا

  • 10 أكتوبر 2026
  • 20:37
بالفيديو خطأ فادح من نوير يتسبب في أسرع هدف بتاريخ البوندسليجا

تلقت شباك بايرن ميونخ هدفًا بعد 8 ثوانٍ فقط من انطلاق مباراته أمام مضيفه أوجسبورج، اليوم السبت، إثر خطأ فادح من الحارس مانويل نوير، ليسجل روبين فيلهاور أسرع هدف في تاريخ الدوري الألماني.

فبعد ضربة البداية مباشرةً، أعاد لويس دياز الكرة إلى نوير، لكنها ابتعدت عن قدمه، ثم حاول تمريرها فقطعها فيلهاور، الذي انفرد بالمرمى الخالي وسجّل بسهولة.

وحطّم فيلهاور الرقم القياسي لأسرع هدف في تاريخ البوندسليجا - الممتد منذ 63 عامًا - والمسجل باسم كيفن فولاند وكريم بلعربي بـ9 ثوانٍ، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات.

وللمفارقة، جاء هدف فولاند أيضًا في مرمى نوير، حين سجله لهوفنهايم أمام بايرن في 22 أغسطس 2015، فيما أحرز بلعربي هدفه مع باير ليفركوزن أمام دورتموند، في 23 أغسطس 2014.

ودخل بايرن ميونخ مباراة اليوم ساعيًا إلى انتزاع صدارة الدوري الألماني من بوروسيا دورتموند، الذي تعثر أمس الجمعة بالتعادل مع فيردر بريمن (2-2)، ما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الفريق البافاري الذي يتفوق على مستوى فارق الأهداف، وذلك قبل مواجهة أوجسبورج.

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