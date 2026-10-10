فيديو: تشيلسي يضرب بورنموث بالخمسة

خبرني - وجّه تشيلسي رسالة قوية لمنافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزًا عريضًا على حساب بورنموث بنتيجة 5-1، مساء السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة، في مباراة شهدت انطلاقة استثنائية لأصحاب الأرض وتألقًا لافتًا للإنجليزي جوردان هندرسون، الذي سجل هدفين في ليلة هجومية مثيرة.
ولم يمنح تشيلسي ضيفه فرصة لالتقاط الأنفاس، إذ افتتح هندرسون التسجيل بعد مرور دقيقة واحدة فقط، بعدما استغل تمريرة من كول بالمر داخل منطقة الجزاء، وأسكن الكرة الشباك، قبل أن يضاعف مورجان روجرز النتيجة في الدقيقة الثالثة، بتسديدة رائعة أكدت البداية النارية للفريق اللندني، الذي فرض أفضليته مبكرًا وأربك حسابات بورنموث.
ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل تشيلسي ضغطه الهجومي، ليضيف جواو بيدرو الهدف الثالث في الدقيقة 45، معززًا تقدم أصحاب الأرض قبل أن ينجح بورنموث في تقليص الفارق عبر إيفانيلسون بالدقيقة 51، ليمنح فريقه أملًا مؤقتًا في العودة إلى أجواء المباراة.
لكن تشيلسي لم يسمح للمنافس باستغلال هذه اللحظة، إذ عاد جواو بيدرو ليهز الشباك مجددًا في الدقيقة 67، مسجلًا الهدف الرابع، قبل أن يطلق هندرسون رصاصة الرحمة بهدف خامس من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 70، ليكمل ثنائيته الشخصية ويختتم ليلة مثالية لأصحاب الأرض.
وجاءت ثنائية هندرسون لتمنحه دور البطولة في المواجهة، بعدما افتتح التسجيل بهدف مبكر، ثم عاد ليختتم الخماسية من كرة ثابتة متقنة، بينما لعب بالمر دورًا مهمًا في انطلاقة فريقه، بفضل تحركاته وصناعته للمساحات في الثلث الهجومي، وهو ما ساعد تشيلسي على فرض إيقاعه منذ الدقائق الأولى.
ويمنح هذا الانتصار تشيلسي دفعة معنوية مهمة تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو، بعدما كان الفريق قد خسر مباراته السابقة أمام برينتفورد بثلاثية نظيفة، ليأتي الرد قويًا بخماسية أمام بورنموث.
ومع ذلك، فإن استقبال هدف بعد الاستراحة يظل نقطة تستحق المراجعة، رغم أن التفوق الهجومي حسم المواجهة بصورة واضحة.
في المقابل، تلقى بورنموث خسارة قاسية بعدما عجز عن التعامل مع البداية العاصفة لتشيلسي، وأصبح مطالبًا بمراجعة أخطائه الدفاعية، خصوصًا في الدقائق الأولى التي حسمت جانبًا كبيرًا من المواجهة.
أما تشيلسي، فقد خرج بانتصار كبير أعاد الثقة إلى صفوفه، وأكد أن خطه الهجومي قادر على صناعة الفارق عندما يجد المساحات والفاعلية أمام المرمى.