فيديو: تشيلسي يضرب بورنموث بالخمسة

خبرني - وجّه تشيلسي رسالة قوية لمنافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزًا عريضًا على حساب بورنموث بنتيجة 5-1، مساء السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة، في مباراة شهدت انطلاقة استثنائية لأصحاب الأرض وتألقًا لافتًا للإنجليزي جوردان هندرسون، الذي سجل هدفين في ليلة هجومية مثيرة.

ولم يمنح تشيلسي ضيفه فرصة لالتقاط الأنفاس، إذ افتتح هندرسون التسجيل بعد مرور دقيقة واحدة فقط، بعدما استغل تمريرة من كول بالمر داخل منطقة الجزاء، وأسكن الكرة الشباك، قبل أن يضاعف مورجان روجرز النتيجة في الدقيقة الثالثة، بتسديدة رائعة أكدت البداية النارية للفريق اللندني، الذي فرض أفضليته مبكرًا وأربك حسابات بورنموث.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل تشيلسي ضغطه الهجومي، ليضيف جواو بيدرو الهدف الثالث في الدقيقة 45، معززًا تقدم أصحاب الأرض قبل أن ينجح بورنموث في تقليص الفارق عبر إيفانيلسون بالدقيقة 51، ليمنح فريقه أملًا مؤقتًا في العودة إلى أجواء المباراة.