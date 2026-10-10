السعودية تعلق العمليات مؤقتا في مطار الملك خالد بالرياض إثر اعتداء

خبرني - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، السبت، تعليق العمليات التشغيلية مؤقتا في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، إثر اعتداء استهدف المطار، مشيرة إلى رصد عدد من الأضرار التي يجري حصرها.

وقالت الهيئة في بيان، إن تعليق العمليات يأتي لحين استكمال تقييم الوضع والتحقق من السلامة بشكل كامل، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المطار.

وأضافت أنها ستعلن عن الإجراءات اللاحقة بعد استكمال التقييم.

وشهد مطار الملك خالد الدولي في الرياض، السبت، انفجارا أعقبه إخلاء المطار وتعليق عملياته التشغيلية مؤقتا، فيما أفاد مصدر طبي لوكالة فرانس برس بإصابة عشرات الأشخاص، خمسة منهم على الأقل في العناية الفائقة، ونقل بعض الجرحى إلى المستشفى بطائرات مروحية. كما ألغت الخطوط الجوية الكويتية رحلاتها من الرياض وإليها بسبب إغلاق المطار.

وقال مصدر دبلوماسي مطلع لفرانس برس، إن صاروخا أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن أصاب المطار، فيما لم تصدر السلطات السعودية تأكيدا رسميا لملابسات الحادثة، ولم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجمات على المملكة السبت.

وتأتي الحادثة بعد هجمات استهدفت مطارات سعودية خلال الأسبوع، إذ أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية مقتل ثلاثة أشخاص في هجومين استهدفا مطار الملك خالد الخميس، بعد مقتل ثلاثة آخرين في هجمات طالت المطار ومطار أبها الثلاثاء والأربعاء.