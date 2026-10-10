بعد صفقة الديزل مع روسيا .. ‏ترمب: حان الوقت لأن يكون لأوكرانيا رئيس جديد

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، انه حان وقت لأن يكون لأوكرانيا رئيسا جديدا.

تصريحات ترمب جاءت عقب الغضب الاوكراني الذي عقب اعلان الرئيس الأميركي عن توصّله إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتوريد ملايين الأطنان من الديزل الروسي إلى الأسواق الأميركية والعالمية، في محاولة لخفض أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة بفعل الحرب على إيران

وتسبب الاتفاق، الذي يأتي قبل أسابيع من الانتخابات النصفية، باثارة غضب أوكرانيا .

وصف الرئيس الاوركاني زيلينسكي الاتفاق بأنه "هدية عيد ميلاد لبوتين"، معتبراً أن عائدات الديزل ستمنح روسيا موارد إضافية لمواصلة الحرب.