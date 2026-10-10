إعلان نتائج إساءة الاختيار والمناقلات لطلبة الدبلوم المتوسط

خبرني - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، السبت، نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة أو كلية إلى أخرى، لمرحلة الدبلوم المتوسط ضمن الدورة الصيفية للعام الجامعي 2026-2027.

وأوضحت الوحدة أن النتائج تشمل الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للدورة الصيفية الحالية، وتوافرت شواغر ضمن أحد الخيارات الثلاثة التي حددوها في طلباتهم.

وأضافت أنها أرسلت رسائل نصية إلى أرقام الهواتف الخلوية المسجلة في طلبات الالتحاق، لإبلاغ الطلبة بنتائج ترشيحهم.

ويمكن للطلبة الاطلاع على نتائجهم والحدود الدنيا الجديدة لمعدلات القبول التنافسية عبر الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، ضمن قسم الدبلوم المتوسط.