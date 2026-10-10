عدم استقرار جوي يشتد الأحد وتحذيرات من خطر السيول جنوب وشرق الأردن

خبرني - تتركز حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة في المناطق الجنوبية والشرقية، مع توقعات باشتداد تأثيرها الأحد وهطل أمطار غزيرة لفترات قصيرة قد تؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، لا سيما في جنوب المملكة وشرقها، بما فيها مدينة العقبة، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

وقال المتنبئ الجوي في إدارة الأرصاد الجوية طارق الشرعان، لقناة المملكة إن صور الأقمار الصناعية والرادار أظهرت غيوما ركامية ورعدية تتحرك من جنوب المملكة باتجاه الشمال الشرقي، مع هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة في أجزاء من الطفيلة والكرك وشرق معان.

وأضاف أن الحالة الجوية تستمر حتى الاثنين، فيما يتوقع أن يبلغ تأثيرها ذروته الأحد بعد الظهر والعصر، مع فرص لهطول أمطار غزيرة لفترات قصيرة، مصحوبة بالرعد والبرق وتساقط حبات البرد أحيانا، خصوصا في المناطق الجنوبية والشرقية.

وحذر الشرعان من احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية، داعيا إلى الابتعاد عن مجاري السيول والمناطق المنخفضة وتوخي الحذر أثناء العواصف الرعدية.

استعدادات ميدانية

وفي إطار الاستعدادات للتعامل مع الحالة الجوية، وجّه نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وليد المصري البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية إلى رفع درجة الاستعداد القصوى، خصوصا في المناطق الشرقية والجنوبية، ومتابعة تقارير نظام الإنذار المبكر والتنسيق مع الحكام الإداريين والدفاع المدني والجهات المعنية.

ودعا المصري إلى تحذير المواطنين، ولا سيما القاطنين بالقرب من الأودية وأصحاب المواشي، من مخاطر السيول المحتملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة، إن الفرق الميدانية والآليات ستبقى على أهبة الاستعداد في محافظات الجنوب على مدار الساعة خلال اليومين المقبلين، للتعامل مع أي طارئ تفرضه الحالة الجوية.

وأوضح لـ"المملكة" أن الوزارة جهزت 108 فرق ميدانية تضم 138 آلية، إلى جانب 200 آلية من القطاع الخاص موضوعة تحت الطلب، مشيرا إلى أن الأمطار التي شهدتها المملكة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لم تستدع تدخلا ميدانيا، رغم غزارتها في بعض مناطق الجنوب.

وأضاف أن الوزارة نفذت خلال الصيف عشرات المشاريع المتعلقة بتصريف مياه الأمطار، من بينها 8 مشاريع كبرى في مواقع شهدت أضرارا خلال الموسم المطري الماضي، مؤكدا استمرار متابعة مجاري السيول والأودية والعبارات.

تحذيرات من السيول المفاجئة

وجددت مديرية الأمن العام دعوتها إلى أخذ الحيطة والحذر، محذرة من السيول المفاجئة وتدني مدى الرؤية الأفقية والانزلاق على الطرق، وداعية إلى عدم المجازفة بعبور السيول والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

كما دعت إلى الابتعاد عن الأماكن المكشوفة أثناء العواصف الرعدية والبرق، والالتزام بالإرشادات الوقائية، والاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة.