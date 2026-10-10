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وفاة 3 سعوديين وإصابة آخرين نتيجة استهداف مطار الرياض

  • 10 أكتوبر 2026
  • 18:48
وفاة 3 سعوديين وإصابة آخرين نتيجة استهداف مطار الرياض

خبرني - حث مطار الملك خالد الدولي، اليوم السبت، المسافرين على التواصل مباشرة مع شركات الطيران والتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي قد كشفت أمس الجمعة عن عودة الحركة الجوية في مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى طبيعتها، بعد تعرضها لاعتداءين.

وحسب بيان الهيئة، تعرّض مطار الملك خالد الدولي لاعتداءين حيث استهدف الاعتداء الأول مرافق المطار، فيما استهدف الاعتداء الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية. وقد باشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما وفق الإجراءات والخطط المعتمدة.

وقد أسفر الاعتداءان عن استشهاد 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البليغة، وقد تم نقلهم بشكل فوري إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، هذا ونتج عن الاعتداءين بعض الأضرار المادية.

وأكدت الهيئة استمرار العمل بالتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية ذات العلاقة على تقييم الأضرار، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين، والمحافظة على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني بالمملكة، مشيرةً إلى استئناف العمليات التشغيلية بالمطار، وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها.

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