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الخطوط الكويتية تلغي رحلتين من وإلى الرياض

  • 10 أكتوبر 2026
  • 18:44
الخطوط الكويتية تلغي رحلتين من وإلى الرياض

خبرني - أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، السبت، إلغاء رحلة من الكويت إلى الرياض وأخرى في الاتجاه المعاكس.

وقالت الخطوط الكويتية في بيان، إن ذلك بسبب "إغلاق مطار الرياض نتيجة للأوضاع الأمنية".

وأوضحت: "تهيب الشركة بجميع الركاب متابعة مستجدات رحلاتهم، حيث سيتم إرسال إشعارات ورسائل نصية لإبلاغهم بأي تحديثات".

وفي وقت سابق من السبت، أفاد 3 شهود وكالة "فرانس برس" بتنفيذ عمليات إخلاء في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، بعيد وقت من دعوة إدارته الركاب إلى ضرورة التواصل مع شركات الطيران والتحقق من رحلاتهم قبل توجههم إليه.

وأفادت شاهدة بسماعها صوت انفجار حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت الرياض، بينما كانت تتنظر طائرتها، ولم يؤكد الشاهدان الآخران سبب هذا الإجراء.

وفي السياق ذاته، نقلت "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي قوله إن جماعة الحوثي اليمنية استهدفت مطار الرياض بصاروخ.

ولاحقا تحدث شهود عن أكثر من 10 سيارات إسعاف متجهة إلى المطار.

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