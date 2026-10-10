إجلاء للمسافرين وتعليق للرحلات.. تقارير عن هجوم صاروخي على مطار الرياض أسفر عن عشرات الإصابات

خبرني - أفادت تقارير إعلامية، السبت، بتعرض مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض لهجوم جديد، وسط أنباء عن عمليات إجلاء وتعليق لحركة الطيران، بالتزامن مع تصاعد المواجهات العسكرية مع الحوثيين في اليمن.

قال مصدر دبلوماسي مطّلع لوكالة "فرانس برس" إن الحوثيين استهدفوا مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ.

وأفاد شاهد عيان ومصادر مطلعة بأن أكثر من 12 سيارة إسعاف هرعت إلى المطار. وكشف مصدر طبي للوكالة عن إصابة عشرات الأشخاص، غالبيتهم من السعوديين، موضحاً أن خمسة من المصابين على الأقل، جميعهم سعوديون، يتلقون العلاج في العناية المركزة، فيما جرى نقل بعض الجرحى إلى المستشفى بواسطة مروحيات.

كما نقلت "فرانس برس" عن ثلاثة شهود عيان حصول عمليات إجلاء للمسافرين في المطار.

وقالت إحدى الشاهدات إنها سمعت صوت انفجار قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينتش)، بينما كانت تنتظر طائرتها، في حين لم يتمكن الشاهدان الآخران من تحديد سبب الإخلاء.

وأفادت الوكالة، نقلاً عن أحد أقارب شخص أصيب في المطار، بأن الأخير تعرض لجروح في كتفيه وذراعيه نتيجة تناثر الزجاج بعد وصوله إلى حرم المطار، وقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم تؤكد السلطات السعودية رسمياً تنفيذ عمليات إجلاء، كما لم يصدر أي إعلان فوري من الحوثيين يتبنى الهجوم.

وفي موازاة ذلك، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بتوقف حركة الرحلات الجوية بالكامل في مطار الرياض وتحويلها إلى مطارات أخرى.



وفي السياق، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إلغاء رحلتين من مطار الرياض وإليه، السبت، بسبب إغلاقه على خلفية الأوضاع الأمنية.

كما ألغت شركتا "الاتحاد للطيران" و"الخطوط الجوية القطرية" عدداً من الرحلات بين الرياض ومركزي عملياتهما، على أن تمتد بعض الإلغاءات حتى الاثنين.

وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24" المتخصص في تتبع حركة الطيران تحويل مسار جميع الرحلات المتجهة إلى الرياض أو إلغاءها، فيما لم تُرصد سوى مروحية تحلق فوق المطار.

ومن جهتها، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين إقليميين، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أن مطار الرياض تعرض لهجوم جديد السبت، بعد يومين من مقتل ثلاثة مواطنين سعوديين، بينهم طيار. وأوضح أحد المسؤولين أن المطار أُخلي، فيما أفاد الآخر بتوقف حركة الطيران.

كما نقلت الوكالة عن أحد سكان الرياض، ويدعى أحمد سيد، أنه سمع دوي انفجارين قويين على الأقل هزا العاصمة السعودية.

تحذيرات للمسافرين

كانت إدارة مطار الملك خالد الدولي قد أصدرت، في وقت سابق السبت، إشعاراً دعت فيه المسافرين إلى التواصل مباشرة مع شركات الطيران للتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إليه.

وجاء في منشور عبر حساب المطار على منصة "إكس": "نود إحاطة المسافرين بضرورة التواصل المباشر مع الناقلات الجوية والتحقق من حالة الرحلة قبل التوجه إلى المطار".

وسبق أن أصدرت إدارة المطار إشعاراً مماثلاً الخميس، بالتزامن مع تعرضه لهجومين.