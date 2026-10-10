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طرابزون يحقق فوزا ثمينا بالدوري .. وصلاح يترك بصمته

  • 10 أكتوبر 2026
  • 18:18
طرابزون يحقق فوزا ثمينا بالدوري وصلاح يترك بصمته

خبرني  - حقق طرابزون سبور، فوزا ثمينا خارج الديار، بثلاثية دون رد، على سامسون سبور، اليوم السبت، في الجولة السابعة من عمر الدوري التركي الممتاز.

وظل التعادل السلبي، حاضرًا حتى الدقيقة 27، عندما تمكن إيرنيست موتشي، من افتتاح باب التسجيل للضيوف.

وعزز تشيبويكي نوايو، تقدم طرابزون سبور، بالهدف الثاني في الدقيقة 38.

وكاد النجم المصري محمد صلاح، أن يهز الشباك، بعدما تابع كرة مرتدة من حارس سامسون، لكن تصويبة الفرعون المصري، اصطدمت بأحد لاعبي سامسون، وذهبت فوق العارضة.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، أشهر حكم اللقاء، البطاقة الحمراء في وجه مليح كاباساكال لاعب طرابزون.

وحافظ طرابزون سبور على تقدمه خلال أحداث الشوط الثاني، رغم النقص العددي، ليخرج بفوز ثمين من أرض سامسون سبور.

وارتفع رصيد طرابزون سبور إلى 13 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سامسون سبور عند 4 نقاط في المرتبة 16.

 

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