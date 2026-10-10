الاتحاد البرتغالي يعاقب رونالدو ويفتح تحقيقا تأديبيا

خبرني - أعلن مجلس الانضباط التابع للاتحاد البرتغالي لكرة القدم إطلاق إجراءات تأديبية ضد الأسطورة كريستيانو رونالدو على خلفية مغادرته معسكر المنتخب خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

كما كشف المجلس عن اتخاذ قرار بإيقاف رونالدو قائد البرتغال مؤقتا بصورة غير تلقائية، وتصنيف القضية على أنها "عاجلة"، وهي أول عقوبة رسمية لحين الانتهاء من التحقيق وإعلان العقوبة النهائية.

وأوضح الاتحاد البرتغالي، في بيان رسمي، حسبما نقلت صحيفة "أبولا" البرتغالية، اليوم السبت، أن القرار اتخذ بموجب مداولة صادرة عن القسم غير الاحترافي أمس الجمعة، بهدف التحقق من مدى وجود مخالفات انضباطية في الوقائع التي أُبلغ عنها يوم الأربعاء الماضي.

وأشار البيان إلى أن رونالدو، البالغ من العمر 41 عاما، كان خاضعا بالفعل للإيقاف التلقائي المؤقت حتى تاريخ فتح الإجراءات التأديبية، قبل أن يقرر المجلس فرض إيقاف احترازي مؤقت إضافي لا يطبق بصورة تلقائية، مع منح الملف صفة الاستعجال.

وأضاف الاتحاد أن القضية أُحيلت اليوم إلى لجنة التحقيق التأديبي التابعة له، مؤكدا أن تفاصيلها ستظل سرية إلى حين انتهاء التحقيق.

وبحسب اللائحة التأديبية للاتحاد البرتغالي، فإن رونالدو قد يتعرض للإيقاف لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر، إلى جانب غرامة مالية، إذا اعتبرت مغادرته للمعسكر غير مبررة.

وتنص اللائحة على أن "أي لاعب، بعد استدعائه بصورة قانونية، يغادر دون مبرر أو لا يحضر تدريبًا أو مباراة أو أي نشاط للمنتخبات الوطنية أو مرتبطًا بالتمثيل الرياضي للاتحاد البرتغالي لكرة القدم أو البرتغال، يُعاقب بالإيقاف لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، بالإضافة إلى ذلك، إذا كان اللاعب محترفًا، بغرامة تتراوح بين 5 و10 وحدات حسابية".

وبحسب قيمة الوحدة الحسابية المحددة بـ102 يورو، فإن الغرامة المالية المحتملة تتراوح بين نحو 500 و1000 يورو.

وكان رونالدو غادر معسكر المنتخب البرتغالي خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، وذلك اعتراضًا على تصريحات المدرب جورجي جيسوس.

لكنه عاد لاحقا وأصدر بيانا مطولا، كشف فيه عن روايته لما حدث، وقدم اعتذارا لزملائه وللشعب البرتغالي.

كما طالب الدون في بيانه بتوقيع عقوبة ضده، كونه "ليس لاعبا عاديا، وإنما قائدا للمنتخب".

وبالتالي لن يكون إيقاف رونالدو لفترة طويلة مفاجئا بالنسبة له.

وفي سياق متصل، كانت الحسابات الرسمية للمنتخب البرتغالي على مواقع التواصل الاجتماعي احتفت، أمس الجمعة، بهدف رونالدو مع النصر ضد الدرعية في دوري روشن السعودي، رغم الأزمة التي أحاطت بمغادرته معسكر المنتخب.