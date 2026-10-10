المدفعجية يقلبون الطاولة.. فوز صعب لآرسنال على ليدز

خبرني - حقق فريق آرسنال فوزا مثيرا على ليدز يونايتد بنتيجة 2-1، اليوم السبت، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ليدز يونايتد في الدقيقة 55 من خلال عرضية أرضية من الجهة اليسرى أرسلها جبريل جودموندسون، حيث مرت الكرة من أمام الدفاع لتذهب إلى جيمس جاستين الذي سدد في المرمى الخالي من حارسه.

عادل آرسنال النتيجة في الدقيقة 62 عن طريق تمريرة رأسية من داخل منطقة الجزاء من حولها بن وايت إلى ريكاردو كالافيوري الذي لم يواجه صعوبة في وضع الكرة في الشباك.

وأضاف الجانرز هدف الفوز في الدقيقة 70 بعد عدة تمريرات بين أقدام لاعبي الجانرز انتهت بتمريرة بالكعب من ديكلان رايس إلى برونو جيماريش الذي سدد كرة أرضية قوية مرت على يمين حارس ليدز إلى داخل الشباك.

بهذه النتيجة صعد آرسنال مؤقتا إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع مانشستر سيتي، بينما ظل ليدز يونايتد في المركز الخامس بـ9 نقاط.