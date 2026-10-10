*
السبت: 10 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

المدفعجية يقلبون الطاولة.. فوز صعب لآرسنال على ليدز

  • 10 أكتوبر 2026
  • 17:07
المدفعجية يقلبون الطاولة فوز صعب لآرسنال على ليدز

خبرني  - حقق فريق آرسنال فوزا مثيرا على ليدز يونايتد بنتيجة 2-1، اليوم السبت، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ليدز يونايتد في الدقيقة 55 من خلال عرضية أرضية من الجهة اليسرى أرسلها جبريل جودموندسون، حيث مرت الكرة من أمام الدفاع لتذهب إلى جيمس جاستين الذي سدد في المرمى الخالي من حارسه.

عادل آرسنال النتيجة في الدقيقة 62 عن طريق تمريرة رأسية من داخل منطقة الجزاء من حولها بن وايت إلى ريكاردو كالافيوري الذي لم يواجه صعوبة في وضع الكرة في الشباك.

وأضاف الجانرز هدف الفوز في الدقيقة 70 بعد عدة تمريرات بين أقدام لاعبي الجانرز انتهت بتمريرة بالكعب من ديكلان رايس إلى برونو جيماريش الذي سدد كرة أرضية قوية مرت على يمين حارس ليدز إلى داخل الشباك.

بهذه النتيجة صعد آرسنال مؤقتا إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع مانشستر سيتي، بينما ظل ليدز يونايتد في المركز الخامس بـ9 نقاط.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

طرابزون يحقق فوزا ثمينا بالدوري .. وصلاح يترك بصمته
طرابزون يحقق فوزا ثمينا بالدوري .. وصلاح يترك بصمته
  • 2026-10-10 18:18
الغاء مباراة في الدوري الاسباني بسبب (الصواريخ الورقية)
الغاء مباراة في الدوري الاسباني بسبب (الصواريخ الورقية)
  • 2026-10-10 17:55
رسميًا.. الاتحاد البرتغالي يوقف رونالدو ويفتح تحقيقًا تأديبيًا بحقه
رسميًا.. الاتحاد البرتغالي يوقف رونالدو ويفتح تحقيقًا تأديبيًا بحقه
  • 2026-10-10 17:16
أزمة جديدة تحاصر رونالدو
أزمة جديدة تحاصر رونالدو
  • 2026-10-10 12:43
بحثا عن تسوية قبل الإدانة.. تفاصيل المفاوضات السرية بين السيتي ورابطة الدوري الإنجليزي
بحثا عن تسوية قبل الإدانة.. تفاصيل المفاوضات السرية بين السيتي ورابطة الدوري ...
  • 2026-10-10 03:10
فريق السلامي يخسر برباعية في الدوري السعودي
فريق السلامي يخسر برباعية في الدوري السعودي
  • 2026-10-09 21:41