إجراء 13 عملية تبديل مفصل ركبة في مستشفى الأمير هاشم العسكري

خبرني - أجرى فريق طبي متخصص في الخدمات الطبية الملكية برئاسة رئيس اختصاص ترميم وتبديل المفاصل العقيد الطبيب أشرف الجبارات، حملة جراحية متقدمة لتبديل المفاصل في مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني العسكري في مدينة العقبة.

وأوضح العقيد الطبيب الجبارات أن الحملة التي استمرت على مدار يومين، اشتملت على إجراء 13 عملية تبديل مفصل ركبة تكللت جميعها بالنجاح، وأن المرضى يتماثلون للشفاء.

وأشار إلى أنه سيتم تسيير حملات جراحية وورشات عمل بشكل دوري ومنتظم في المستشفى، بهدف تجنب تحويل المرضى من إقليم الجنوب إلى مدينة الحسين الطبية ومستشفى الملكة علياء العسكري، والتخفيف من قوائم الانتظار.

من جهته، أكد مدير مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني العسكري العميد الطبيب إياد الصفدي، أن هذه الحملة تمت بتوجيه مباشر من عطوفة مدير عام الخدمات الطبية الملكية، وبالتنسيق مع المساعد للشؤون الطبية والأقاليم ورئيس دائرة جراحة العظام والمفاصل، تسهيلاً على المرضى والتخفيف عنهم.