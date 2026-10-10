بني مصطفى: بدء استبدال المدافئ غير الآمنة .. والاستمرار في استقبال الطلبات

خبرني - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن الوزارة ستبدأ من صباح يوم غدٍ الأحد باستبدال المدافئ غير الآمنة بأخرى آمنة والاستمرار في استقبال الطلبات، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الأسبوع الماضي.

وأشارت بني مصطفى إلى أن عملية الاستبدال ستتم من خلال استقبال طلبات المواطنين في مديريات التنمية الاجتماعية في كافة ألوية ومحافظات المملكة بما يتيح تسهيل الحصول على المدافئ الآمنة وضمان وصولها إلى مستحقيها،

وبينت أن استقبال الطلبات سيكون لاستبدال المدافئ غير الآمنة، ولا تتعلق بالمساعدات النقدية والعينية، والتي تخضع لمعادلة استهداف وشروط ومعايير محددة، بالاعتماد على نظام الاستعلام الشامل.

وأضافت أن القرار يأتي حرصاً على سلامة المواطنين وحمايتهم من الحوادث الناجمة عن استخدام مدافئ غير آمنة، من خلال توفير وسائل تدفئة أخرى آمنة لهم قبل بدء فصل الشتاء، بما يتيح استبدال المدافئ التي تفتقر لشروط السلامة العامة والأمان بأخرى مطابقة للمواصفات المعتمدة.

ولفتت بني مصطفى إلى أن القرار الحكومي، يأتي استمراراً للمبادرة الحكومية السابقة، خلال شتاء العام الماضي، والذي تضمن تكليف وزارة التنمية الاجتماعية باستبدال 16 ألف مدفأة غير آمنة بأخرى آمنة، والتي تمت بدعم حكومي، وجرى التوزيع بالتعاون مع تكية أم علي، حيث شهدت اقبالاَ من المواطنين، ما أسهم في الحد من تسجيل حوادث مرتبطة باستخدام مدافئ غير آمنة.

