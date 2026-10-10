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مظاهرة حاشدة في لندن تطالب بوقف تسليح إسرائيل وفرض عقوبات عليها

  • 10 أكتوبر 2026
  • 16:33
مظاهرة حاشدة في لندن تطالب بوقف تسليح إسرائيل وفرض عقوبات عليها
لافتات تطالب بوقف تسليح إسرائيل ووقف تمويل الحرب على غزة

خبرني  - تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، مطالبين الحكومة بوقف تسليح إسرائيل وفرض عقوبات عليها، وإنهاء ما وصفوه بالتواطؤ البريطاني في الحرب على قطاع غزة.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وإنهاء الاحتلال، بمشاركة طلاب وأطباء ونقابيين وأكاديميين وفنانين.

وطالب المتظاهرون أيضا بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية بين بريطانيا وإسرائيل، ومراجعة علاقات المؤسسات والشركات البريطانية مع جهات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي أو الاستيطان.

وكانت بريطانيا قد علقت في سبتمبر 2024 نحو 30 رخصة لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل، مع استمرار استثناء مكونات طائرات "إف-35"، وهو ما لا تزال الحركات المؤيدة للفلسطينيين تطالب بإنهائه.

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