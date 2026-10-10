خبرني - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية اليوم السبت الموافق 10-10-2026 نتائج طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة للعام الجامعي 2026-2027، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوحدة، علماً بأن عملية تقديم طلبات الانتقال كانت محصورة بالطلبة الأردنيين (المحققين لشروط الاستفادة من هذه المكرمة الملكية السامية، وحسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لهذه المكرمة في كل محافظة من محافظات المملكة إضافةً إلى توفر الشواغر)، كما أن هذه الطلبات لم تشمل الانتقال إلى تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، وذلك بناءً على قرار اللجنة العليا للمكرمة الملكية السامية.

وستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد بإرسال رسائل نصية للطلبة بنتائج ترشيحهم على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلبات التحاقهم، كما يمكن التعرف على نتيجة كل طالب من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد / قسم البكالوريوس على الرابط التالي:

https://www.admhec.gov.jo/ResultsTransAKL.aspx