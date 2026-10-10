بدء تشغيل خدمة النقل المنتظم على خط مجمع المحطة - الفحيص الأحد

خبرني - أعلنت هيئة تنظيم النقل البري عن بدء تشغيل خدمة النقل المنتظم على خط (مجمع المحطة – الفحيص) اعتبارا من غد الأحد، وذلك بالتنسيق مع الشركة المتكاملة للنقل المتعدد.

وقالت الهيئة في بيان، إن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب أهالي مدينة الفحيص بتوفير شبكة نقل عام منتظمة وآمنة تربط المدينة بالعاصمة عمان، وتلبي احتياجاتهم اليومية في التنقل إلى أماكن العمل والدراسة والخدمات المختلفة، ضمن مساعي الهيئة المستمرة لتحسين جودة خدمات النقل وتعزيز الربط بين التجمعات السكانية.

ويحمل الخط الجديد الرقم (40042) بأجرة مقطوعة تبلغ 70 قرشا للراكب في الرحلة الواحدة، وخصص للخدمة جدول زمني يضم أربع رحلات يومية من كل اتجاه (رحلتان صباحيتان وأخريان مسائيتان)، إذ تنطلق رحلات الفحيص باتجاه مجمع المحطة في تمام الساعة 7:00 و8:00 صباحا، و4:30 و5:30 مساء، وفي المقابل، تنطلق رحلات مجمع المحطة باتجاه الفحيص في تمام الساعة 6:00 و6:50 صباحا، و3:00 و4:00 مساء.

وفيما يخص مسارات الحركة، يمر الخط في رحلة الذهاب من مجمع المحطة نحو الفحيص عبر عدد من الشوارع الحيوية والنقاط الرئيسية تشمل: شارع الملك عبدالله الأول، شارع الجيش، شارع الهاشمي، شارع الشابسوغ، ساحة فيصل، شارع الأمير محمد، شارع عرار، إشارات وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل، جسر السيفوي، شارع وصفي التل، دوار الواحة، شارع عبد الحليم عباس، شارع خليل السالم، شارع وصفي التل، دوار خلدا، شارع الحجاز، إشارة النسر، دوار البكالوريا، ودوار شاكر وصولا إلى الفحيص.

أما رحلة الإياب من الفحيص نحو مجمع المحطة فتسلك مسارا عكسيا يمر بدوار شاكر، ودوار البكالوريا، إشارة النسر، شارع الحجاز، دوار خلدا، شارع وصفي التل، دوار الواحة، شارع عبد الحليم عباس، شارع خليل السالم، شارع المدينة المنورة، جسر السيفوي، شارع الشريف ناصر بن جميل، إشارات وادي صقرة، شارع عرار، شارع الأمير محمد، ساحة الملك فيصل، شارع الرضا، شارع خليل السعود، شارع الهاشمي، شارع الجيش، شارع الملك عبدالله الأول، وصولا إلى محطة الانطلاق.

وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة أن الحافلات العاملة على الخط مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا، إذ توفر خيار الدفع الإلكتروني، إضافة إلى أنظمة تتبع ومراقبة إلكترونية متطورة لضمان أعلى معايير السلامة والموثوقية ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للركاب.

واختتمت هيئة تنظيم النقل البري بالتأكيد على أنها ستعمل على متابعة أداء الخط ومستويات الإقبال عليه خلال مرحلة التشغيل الأولى لتقييم التجربة وتطويرها بما يخدم مصلحة المواطنين، مشددة على مواصلة جهودها لتوسيع نطاق خدمات النقل المنتظم في مختلف مناطق المملكة لتوفير خيارات تنقل أكثر كفاءة ويسرا.