إقبال كبير.. مطالبات بأسبوع فني لفضل شاكر في موسم الرياض

خبرني - لا تزال العودة التاريخية المرتقبة للفنان اللبناني فضل شاكر من بوابة موسم الرياض بحفلين غنائيين يومي 22 و 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تحظى بتفاعل جماهيري واسع وغير مسبوق، لا سيما بعد نفاد تذاكر الحفلين سريعًا عقب ساعات قليلة من طرحها رسميا على منصة الحجز الإلكترونية.

وبعد إضافة شركة "بنش مارك" ليلة غنائية ثانية للفنان فضل شاكر ضمن فعاليات النسخة السابعة من موسم الرياض، عقب نفاد كافة تذاكر الحفل الغنائي الأول، سرعان ما أعلنت إدارة المهرجان نفاد تذاكر الحفل الثاني، ما يعكس مدى الإقبال الجماهيري الغفير لحضور حفلي الفنان اللبناني والاحتفاء بعودته لاعتلاء المسارح الغنائية مجددا بعد غياب دام نحو 14 عاما.

وأصدرت شركة Webook لحجز التذاكر عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، بيانًا رسميًا، أعلنت فيه إلغاء عدد من التذاكر، التي سبق بيعها في الساعات الماضية، على خلفية التحقق من شرائها بطرق غير مشروعة، على أن يتم رد قيمة التذاكر لأصحابها عبر وسيلة الدفع المستخدمة في عملية الشراء.

وتعالت في الأيام الأخيرة بسبب نفاد التذاكر مطالبات واسعة بضرورة تمديد أيام العودة التاريخية للحفلات الغنائية، أسبوعًا فنيًا كاملًا، يتيح لمحبيه فرصة الحضور ومشاركته الاحتفاء بهذا الحدث الاستثنائي.