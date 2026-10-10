الأمن يطلق (حملة الشتاء) لتفقد المركبات

خبرني - تبدأ مديرية الأمن العام، الأحد، بتنفيذ حملتها المرورية الشتوية؛ للتأكد من صلاحية المركبات للمسير الآمن خلال فصل الشتاء، والحد من حوادث السير؛ حفاظا على أرواح المواطنين ومستخدمي الطريق، وتوفير بيئة مرورية آمنة.

وتنفذ الحملة الإدارات المرورية والإدارة الملكية لحماية البيئة، بمشاركة طواقم فنية من إدارة الصيانة، بهدف تدقيق جاهزية المركبات والتأكد من صلاحيتها الفنية للمسير على الطرق خلال فصل الشتاء، وقدرتها على التعامل مع الظروف الجوية غير الاعتيادية.

وتشمل إجراءات الحملة التأكد من صلاحية الأجزاء المهمة في المركبات، بما فيها الإطارات والإنارة والزجاج والمساحات والمياه الخاصة بمحرك المركبة، والتحقق من عمل أجهزة التدفئة داخل المركبات العمومية، إضافة إلى التأكد من سلامة الأجزاء الأخرى وعدم وجود نواقص تؤثر على صلاحية المركبة أو سلامة مستخدمي الطريق خلال فصل الشتاء.

وفي حال وجود خلل فني يؤثر على سلامة المركبة، سيُمنح صاحبها إشعارا دون تحرير مخالفة، لمدة أسبوع لتصويب أوضاع المركبة فنيا واستكمال النواقص المتعلقة بالسلامة العامة.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى التعاون مع مرتباتها، واتباع الإرشادات والتعليمات، وإجراء الصيانة اللازمة لمركباتهم، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.