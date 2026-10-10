الاردن .. وعدها بالزواج ثم هددها بنشر صورها الخاصة والقضاء يقول كلمته

خبرني - أيدت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية حكما بالحبس سنة واحدة وغرامة 3 آلاف دينار، وإلزام المشتكى عليه بدفع 9 آلاف دينار تعويضا عن الضرر المعنوي، بعد إدانته بجرمي الذم والقدح والتحقير باستخدام الوسائل الإلكترونية والتهديد.

وتعود القضية إلى علاقة بدأت بقصد الزواج عبر تطبيق سناب شات، وتخللها تبادل صور ومقاطع خاصة برضا الطرفين، قبل أن تتحول إلى خلافات وتهديدات بنشر تلك المواد على مواقع إباحية أو إرسالها إلى أفراد عائلة المشتكية، بهدف دفعها إلى العودة للعلاقة وإرسال مواد جديدة.

وتضمن القرار توجيه عبارات مهينة وتهديدات للمشتكية عبر واتساب وسناب شات، فيما قال المشتكى عليه لشقيقها بعد مطالبته بحذف الصور: «خليها تنفضح وخلي الناس تتفرج على اللحم الرخيص».

وأكدت المحكمة أن الرضا السابق بإرسال الصور لا يعني الموافقة على استخدامها لاحقا للضغط أو التهديد أو نشرها، مشيرة إلى أن التحقير عبر الرسائل الخاصة لا يشترط فيه وصول العبارات إلى جمهور من الناس.

وقررت المحكمة رد الاستئناف وتأييد الحكم، بما يشمل الحبس سنة والغرامة 3 آلاف دينار والتعويض البالغ 9 آلاف دينار.