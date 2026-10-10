الطالب ريان دحدولي من عمان العربية ضمن المكرمين في برنامج (قمم) للقيادات الواعدة على المستوى الوطني

خبرني - ضمن جهود جامعة عمان العربية في دعم طلبتها المتميزين، وتشجيعهم على المشاركة في البرامج والمبادرات التي تسهم في تطوير قدراتهم الأكاديمية والقيادية، شاركت جامعة عمان العربية في حفل التكريم الذي أقامه برنامج زمالة "قمم" الدولي في الأردن، احتفاءً بالطلبة المتميزين الذين تم اختيارهم ضمن خريجي الدفعة الثانية من البرنامج، تقديرًا لإنجازاتهم الأكاديمية ومبادراتهم القيادية ومساهماتهم المجتمعية.

وشهد الحفل تكريم الطالب ريان دحدولي من قسم علوم الحاسوب في كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية، بعد اختياره ضمن قائمة (25) زميلًا وزميلة ممن وقع عليهم الاختيار لنيل "وسام قمم للقيادات الواعدة"، وذلك من بين أكثر من (5,000) متقدم ومتقدمة على مستوى المملكة، في إنجاز يعكس ما يتمتع به من تميز أكاديمي وروح قيادية ومبادرة والتزام بالمسؤولية المجتمعية.

وجاء هذا التكريم تتويجًا لمسيرة تطويرية خاضها المشاركون ضمن برنامج "قمم"، شملت مجموعة من التدريبات النوعية التي قدمتها مؤسسات تعليمية رائدة، وزيارات ميدانية لعدد من أبرز المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية، إلى جانب جلسات إرشاد وتوجيه فردية مع نخبة من القادة وصنّاع القرار في القطاعين العام والخاص، بما أسهم في تطوير مهاراتهم القيادية وتوسيع معارفهم وتعزيز جاهزيتهم للمساهمة الفاعلة في مجتمعاتهم.

وبهذه المناسبة أعرب الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن تميز الطالب ريان دحدولي يجسد حرص الجامعة على دعم الطلبة الموهوبين وتمكينهم من تطوير قدراتهم الأكاديمية والقيادية، وإعدادهم ليكونوا عناصر فاعلة وقادرة على إحداث أثر إيجابي في مجتمعاتهم، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الذي يضطلع به برنامج "قمم" في اكتشاف الطاقات الشبابية الواعدة وتطويرها.

من جانبه أكد الدكتور محمد بن طريف عميد شؤون الطلبة على أن تمكين الطلبة وتوفير البيئة الجامعية المحفزة على الإبداع والتميز يمثلان أولوية لدى العمادة، مشيرًا إلى أن وصول أحد طلبة الجامعة إلى قائمة المكرمين في برنامج "قمم" يعكس ما يمتلكه طلبة "عمان العربية" من قدرات وطموحات، ويترجم ثمرة العمل الجاد والمشاركة الفاعلة في الأنشطة والبرامج الأكاديمية واللامنهجية التي توفرها الجامعة.

ومثّلت الدكتورة ليال الزبن مساعد عميد شؤون الطلبة جامعة عمان العربية في حفل التكريم، حيث شاركت الطالب ريان دحدولي هذا الإنجاز، ونقلت إليه تهاني أسرة الجامعة، معربةً عن اعتزازها بما حققه من تميز، ومؤكدةً حرص عمادة شؤون الطلبة على مواصلة دعم الطلبة المتميزين، وتمكينهم من تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم الأكاديمية والقيادية.

وقد مثل الجامعة في فعاليات حفل التكريم الدكتورة ليال الزبن مساعد عميد شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية، مُقدمةً التهاني للطالب ريان دحدولي بهذا الإنجاز، معربةً عن اعتزاز الجامعة بما حققه من تميز، ومؤكدةً حرص عمادة شؤون الطلبة على مواصلة دعم الطلبة المتميزين وتمكينهم من تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم الأكاديمية والقيادية.