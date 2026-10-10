بمشاركة 16 جامعة .. الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية ومركز زين يطلقان النسخة الثانية من بطولة (زين إيسبورتس) للجامعات

خبرني - مواصلةً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى من بطولة (زين إيسبورتس) في العام 2025، واستمراراً لجهود شركة زين ومن خلال مركزها للرياضات الإلكترونية بدعم قطاع الرياضات الإلكترونية وتوسيع قاعدة ممارستها واحترافها في المملكة؛ أطلق الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية (JEF)ومركز زين للرياضات الإلكترونية (Zain Esports Jo)، النسخة الثانية من البطولة التنافسية المخصصة لطلبة الجامعات الأردنية.

وتأتي إقامة النسخة الثانية من البطولة في إطار جهود زين الأردن من خلال مركزها للرياضات الإلكترونية لدعم وتطوير قطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة وتعزيز حضوره كقطاع واعد يشهد نمواً متسارعاً على المستوى العالمي، إلى جانب توفير المنصات والفرص أمام الشباب لتطوير مهاراتهم والاستفادة من إمكاناتهم وخوض تجارب تنافسية وفق أسس احترافية للمساهمة في اكتشاف المواهب في مراحل مبكرة وصقل قدراتها ورفد القطاع بمواهب قادرة على التطور والمنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما تعكس هذه الجهود التزام شركة زين بتمكين الشباب ودعم تطور قطاع الرياضات الإلكترونية كجزء من منظومة الاقتصاد الرقمي، لما يوفره من فرص واعدة لتطوير المهارات الرقمية وفتح آفاق جديدة أمام الشباب والمساهمة في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل مستقبلية بما يدعم بناء منظومة مستدامة للرياضات الإلكترونية في المملكة ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي واعد في هذا القطاع وحضوره في المشهد الرياضي العالمي.

وتقام البطولة بمشاركة طلبة 16 جامعة أردنية، حيث يمثل كل جامعة لاعب واحد من فئة الذكور ولاعبة واحدة من فئة الإناث للتنافس في لعبة FC 27)) ضمن منافسات تهدف إلى توفير منصة متخصصة لطلبة الجامعات وإتاحة الفرصة أمام المواهب الناشئة لاكتشاف قدراتها وتطوير مهاراتها وتعزيز ثقافة المنافسة والرياضات الإلكترونية بين الشباب الأردني.

وتنطلق تصفيات البطولة خلال الفترة من 9 ولغاية 27 تشرين الأول 2026، وصولاً إلى النهائيات التي ستقام بتاريخ 30 تشرين الأول 2026 في (THE ARC) بمجمع الملك الحسين للأعمال وبمشاركة اللاعبين واللاعبات المتأهلين من مراحل التصفيات.