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للأردنيين.. الحكومة تطلق لكم خدمة (مسار للطرق المدفوعة) - تفاصيل 

  • 10 أكتوبر 2026
  • 15:08
للأردنيين الحكومة تطلق لكم خدمة مسار للطرق المدفوعة تفاصيل 

خبرني - تطلق وزارة الأشغال العامة والإسكان، يوم الأحد، خدمة «مسار للطرق المدفوعة» للدفع الإلكتروني على طريق الحرانة–العمري، بما يتيح للمركبات العبور دون الحاجة إلى التوقف لدفع الرسوم.

✅ دون ملصق RFID – للمركبات الأردنية:

اشترك بخدمة الطرق المدفوعة ضمن خدمات وزارة الأشغال العامة والإسكان عبر تطبيق «سند»، واربط رقم مركبتك بالخدمة، وفعّل المحفظة الإلكترونية، لتُخصم رسوم المرور تلقائيًا عند عبور نقطة الدفع، من خلال قراءة لوحة المركبة.

✅ باستخدام ملصق RFID – للمركبات الأردنية (اختياري) والأجنبية:

احصل على الملصق الإلكتروني من الوزارة أو محطة الحرانة، واشترك بخدمة الطرق المدفوعة ضمن خدمات وزارة الأشغال العامة والإسكان، ثم اربط الملصق بالخدمة والمحفظة الإلكترونية، لتُخصم رسوم المرور تلقائيًا.

✅ يمكنك ربط أكثر من مركبة بحساب واحد للخدمة والمحفظة الإلكترونية.

تُطبّق الشروط والأحكام.

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