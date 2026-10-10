نموذج ذكاء اصطناعي يرسل بلاغاً كاذباً عن جريمة قتل للشرطة الأمريكية

خبرني - أرسل نموذج ذكاء اصطناعي طورته شركة "أنثروبيك" بلاغاً كاذباً إلى شرطة فيلادلفيا الأمريكية، زعم فيه امتلاك معلومات بشأن جريمة قتل لم تُحل، في حادثة كشفت عنها الشركة ضمن مراجعة لسلوكيات غير مقصودة لنماذجها.

وأُرسل البلاغ في 18 يوليو/تموز الماضي عبر موقع إلكتروني مخصص لتلقي المعلومات بشأن جرائم القتل التي لم تُحل، بعدما كان النموذج ينفذ اختباراً يتضمن التفاعل مع مواقع إلكترونية اختيرت عشوائياً.

وأفادت الشرطة بأن البلاغ صُنّف ضمن الرسائل المزعجة، ولم يُحال إلى مركز الجرائم في الوقت الفعلي لمراجعته أو استخدامه في التحقيقات، مؤكدة عدم وجود أدلة على اختراق أنظمتها أو تعرض بياناتها للاختراق، بحسب "رويترز".

واكتشفت "أنثروبيك" الواقعة في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، وأبلغت الشرطة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، فيما انتقدت السلطات تأخر الشركة شهرين في الإبلاغ عن الحادثة. وقالت الشركة إنها أوقفت عملية الاختبار التي أدت إلى إرسال البلاغ، واتخذت إجراءات إضافية لمنع تكرار مثل هذه التصرفات.

وتأتي الواقعة ضمن سلسلة حوادث رصدت خلالها الشركة سلوكيات غير مقصودة لنماذج الذكاء الاصطناعي أثناء التفاعل مع مواقع حكومية وخدمات إلكترونية، ما أعاد تسليط الضوء على مخاطر منح هذه الأنظمة القدرة على تنفيذ إجراءات عبر الإنترنت دون رقابة كافية.