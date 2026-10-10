البنك العربي الإسلامي الدولي يرعى احتفالية يوم المعلم العالمي بحضور وزاري ورسمي

خبرني - رعى البنك العربي الإسلامي الدولي حفل التكريم السنوي الذي نظمته وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بمناسبة "يوم المعلم العالمي"، والذي أقيم مندوباً عن دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، معالي وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وبحضور سعادة المدير العام للبنك العربي الإسلامي الدولي، إلى جانب نخبة من الشخصيات التربوية والمسؤولين.

وتأتي رعاية البنك لهذه الاحتفالية الوطنية إيماناً منه بالدور الريادي الذي يضطلع به المعلم الأردني في رسالته النبيلة لبناء الأجيال وصياغة مستقبل الوطن، وتأكيداً على الحرص الموصول على دعم الأسرة التربوية والوقوف إلى جانبها تقديراً لعطائها المستمر.

وأكد المدير العام للبنك العربي الإسلامي الدولي، الأستاذ اياد العسلي، عن اعتزاز البنك بالمسيرة التعليمية الوطنية، مشيراً إلى أن رعاية هذا الحفل تعكس التزام البنك الراسخ بالمسؤولية المجتمعية والمساهمة الفاعلة في دعم المبادرات والفعاليات التي تحتفي بالصروح التعليمية والكوادر التربوية الكفؤة.

وأضاف العسلي أن البنك يحرص دوماً على ترسيخ شراكته الممتدة مع وزارة التربية والتعليم والتطوير المستمر للخدمات والحلول المصرفية المقدمة للمعلمين والقطاع التعليمي، بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة والنهوض بالعملية التعليمية في مختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية.

