3 شهداء بينهم طفلة برصاص الاحتلال في مدينة غزة

خبرني - استُشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلة، السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة، فيما أُصيبت امرأة برصاص الاحتلال في خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية فسطينية، باستشهاد الطفلة شهد عبد الرازق النجار (8 أعوام)، إثر استهدافها برصاص طائرة مسيّرة من نوع "كواد كابتر" في منطقة الجوازات بمدينة غزة.

وأضافت المصادر أن شهيدين ارتقيا وأُصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال تجمعا للفلسطينيين بالقرب من مسجد المحطة في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وفي خان يونس، أُصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها في بحر مدينة غزة، وأطلقت آليات الاحتلال النار شرق المدينة.